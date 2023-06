Produzione industriale, la doccia fredda dell’Istat

Gli italiani stavano ancora rallegrandosi per le notizie dei miglioramenti dell’andamento dell’ economia del Paese, quando sono stati colti, pressoché di sorpresa, da notizie sullo stesso argomento di segno decisamente opposto, comunicate venerdì dall’Istat. La prima per importanza, anche perché è quella che condiziona maggiormente le altre dello stesso segno, è il calo in aprile della produzione industriale, mai così pesante dall’ avvento del Covid. Il primo semestre si avvia verso la conclusione, quindi metà dell’anno è in procinto di tramutarsi da viatico per la chiusura in positivo, dal punto di vista della ripresa, dell’anno in corso, a palla al suo piede oltre che pesante, anche con caratteristiche molto simili a quella cosiddetta magica usata dai ragazzi di un tempo, ora sulla settantina. Quando la si lancia, non è possibile stabilire, fosse anche con grande approssimazione, che verso prenderà la sua traiettoria. Ampliando la portata delle espressioni appena citate, non si fa gran fatica a individuare i punti deboli di quel contesto che è formato dal potere politico. Esso e definibile anche con altri aggettivi, sebbene più allarmanti, potere assoluto. Allo stesso si aggiunge quello che sovente è definito “circuito mediatico” . È quello composto da ogni strumento di informazione. Per quanto riguarda quello a mezzo etere, probabilmente e più correttamente, dovrebbe essere definito: “circo mediatico”, seppure non equestre, avendo in scaletta quel genere di spettacolo itinerante molte caratteristiche in comune con il primo. Anche se è confermata la precisazione, quella che l’arena non è del tipo dove essi si esibiscono, alcuni cavalli di razza, contornati da tanti asini e somari, sono di casa in quelle Cages aux folles. Le più note tra le stesse sono di casa su tutte le reti radiofoniche e televisive, anche se definite con termini del genere: “programma contenitore”, “salotto televisivo” e altre improbabili qualifiche. Più vaga ma certamente più valida perché rispondente di più al vero, è “spazzatura” e con essa non si va lontano dalla realtà. Quale sia il particolare appeal di quelle testate è presto detto: ancora peggio di quelle scandalistiche, che da un particolare riferibile a tale notabile del momento, arrivano a dare notizie – meglio sarebbe definirle congetture – delle varie situazioni che stanno interessando soprattutto il Paese. Senza trascurare di coinvolgere con buona frequenza quanto avviene nel mondo. Leonardo Sciascia, nei primi anni ’70, diede alle stampe un romanzo dal titolo che ancora oggi può da solo fare da prefazione al contenuto: Il Contesto. Solo uno scatto su quel libro: le azioni estrapolate nude e crude dal commento di un evento più complesso, possono essere facilmente manipolate, in buona o, più solitamente, in cattiva fede. Ciò serve principalmente per usare le stesse come rafforzativo di quanto si vuol dimostrare. Quanto fin qui esposto dovrebbe fornire almeno un digestivo in formato extralarge o XXL, per usare una definizione attuale, al fine di digerire il minestrone di notizie che fanno intendere, con modalità a fasi alterne. Più precisamente, un giorno che il Paese sia quasi arrivato in piedi in alto, nell’empireo, per poi finire, qualche giorno dopo, nella palude Stigia brulicante di mille insidie, da cui stenta non poco a venir fuori. Questo atteggiamento, non solo italiano, ma ben presente anche altrove, ha valenze solo negative. Focalizzare l’attenzione “a tutto pieno o a tutto vuoto”, come definiscono i procedimenti estremi del genere i tecnologi, non ha alcuna valenza positiva. Se si indica una prospettiva preceduta dal segno + per il rilancio del sistema Paese, per contrapporla subito dopo a qualcosa che la fa sembrare un castello di carte. Anche se è così solo in parte, si finisce con il rendere diffidente chiunque attinga a quella fonte. Altrettanto accade nella situazione opposta: difficilmente sarà creduta una comunicazione positiva che ne ribalta una negativa che era stata annunciata da poco. Eppure un modo di comportarsi del genere ha evidenziato già la sua valenza negativa durante la pandemia: ogni sera si aspettava il bollettino con una dose di ansia non molto inferiore a quella che, con molta probabilità, si prova aspettando un rapporto quotidiano di guerra. I manuali di economia spiegano bene perché l’andamento dei fenomeni può essere indicato sul piano cartesiano o con una curva, quindi una registrazione del fenomeno in continuo, o con una spezzata che congiunge i punti riportati sulle ascisse a quello sulle ordinate in maniera stocastica. Per meglio rendere il concetto, la prima può essere paragonata a un filmato del soggetti. La seconda procedura è paragonabile a una sequenza di foto dello stesso soggetto, anche se stampate l’una dopo l’altra. Nel caso innanzi trattato, è fuor di dubbio che sia preferibile adottare la prima: permette di evitare di contraddirsi e, di questi tempi, sarebbe già un traguardo importante.