Produzioni televisive e cinematografiche: incentivi per 3 milioni di euro dalla Regione Campania

Nell’ambito del Por Fesr 2014/2020, un bando della Regione Campania prevede l’erogazione di contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese culturali, in forma singola o associata, che operano nel settore dello spettacolo e nello specifico della cinematografia e dell’audiovisivo, mediante l’erogazione di contributi. Sono finanziabili: i progetti che prevedano parte del piano di realizzazione in Regione Campania e il 60% del contributo concesso deve essere speso sul territorio regionale. L’ammontare complessivo delle risorse e’ pari a euro 3 milioni, dotazione cosi’ ripartita tra le diverse categorie di interventi: Categoria A – Opere seriali televisive e web: 2 milioni (candidature entro il 24 gennaio 2020); Categoria B – Opere cinematografiche: 1 milione (candidature dal 1 gennaio al 29 febbraio 2020). Le domande devono essere trasmesse per il tramite della Pec all’indirizzo: produzioni.cinematografiche@pec.regione.campania.it. Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica uod.501202@pec.regione.campania.it.