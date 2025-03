“Profondo rosso”, per i 50 anni concerto live al Roma Film Music Fest

Anche “Avatar” cineconcerto a manifestazione in programma 6-12 aprile

Roma, 6 mar. (askanews) – Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani, è pronta a raccontare ancora una volta il grande cinema attraverso la musica e torna per la sua quarta edizione a Roma dal 6 al 12 aprile.Nei celebri Forum Studios – ancora una volta cuore del festival e culla dell’Orchestra Italiana del Cinema – prendono vita dibattiti e talk con i compositori che hanno contribuito a rendere celebri le pellicole più amate; mentre all’Auditorium Conciliazione arriva un’attesa anteprima internazionale dopo le prime tre edizioni che hanno coinvolto oltre 20.000 spettatori, addetti ai lavori e appassionati. Dopo l’anteprima mondiale alla Royal Albert Hall di Londra, arriva in Italia “Avatar Live In Concert”, la versione cineconcerto del film record di incassi di tutti i tempi. Sul grande schermo l’intero film capolavoro di James Cameron in alta definizione, mentre sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema – nella sua formazione più ampia di 120 elementi di orchestra, coro (Labirinto Vocale e Sezioni Auree) e la solista Eleanor Grant, diretta da Ludwig Wiki (già direttore della premiere mondiale) – interpreta dal vivo in perfetto sincrono il film la colonna sonora di James Horner, il grande compositore prematuramente scomparso e già al fianco di Cameron in Titanic e Alien Scontro Finale. Quattro repliche e due città per assistere al grande evento: all’Auditorium Conciliazione di Roma venerdì 11 aprile (alle 20.30) e sabato 12 (alle 20.30); al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 24 maggio (alle 20.30) e domenica 25 (alle 15).”Profondo Rosso In Concert” è invece l’evento di apertura del festival al Forum Theatre domenica 6 e lunedì 7 aprile alle 21. Due date già soldout a cui si aggiunge un terzo live martedì 8 aprile, sempre alle 21. Il capolavoro di Dario Argento che quest’anno compie 50 anni torna nel nuovo teatro immersivo degli storici Forum Studios – dove fu registrata la colonna sonora – con la proiezione integrale rimasterizzata del film e le musiche eseguite dal vivo proprio da Claudio Simonetti, creatore e interprete dell’edizione originale, con i Claudio Simonetti’s Goblin.In occasione dell’anniversario, uscirà su etichetta Warner Music Italia Profondo Rosso (50th anniversary) su picture disc con leaflet autografato dallo stesso Simonetti, da domani in pre-order sul sito ufficiale di Warner e dal 4 aprile in tutti gli store.Roma Film Music Festival gode del patrocinio di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e moda. Come da tradizione si conferma il prezioso supporto del Main sponsor Unipol e del media partner RDS 100% Grandi Successi. Hospitality Partner Raddison Blue GHR, Official wine: Castello di Corbara. Al fianco del festival confermate anche le partnership con Nuovo Imaie, Colonne sonore.net, SoundTrackFest e Dopamina. Confermati i gemellaggi con il Krakow Film Music Festival e il Fimucité di Tenerife, i più importanti festival internazionali dedicati alle colonne sonore, per un costante scambio culturale e artistico.