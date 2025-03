Profumo “Con i dazi Usa si rischia un rallentamento dell’economia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Se i dazi verranno messi possono portare a un rallentamento dell’economia e questo sarebbe un problema per tutti; se invece si considerano come una grande spinta al cambiamento, ricordando che coinvolgerebbero sia l’Europa sia altri territori, possono aumentare le opportunità di interscambio con altri paesi”. A dirlo è il manager Alessandro Profumo a margine di un tavolo di confronto organizzato, a Villa Igiea a Palermo, in sinergia da Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps) e Arca Fondi Sgr.

