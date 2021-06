Progetti comuni Italia-Brasile discussi a Canoas

Alcune settimane fa il Console Generale Roberto Bortot é stato ricevuto dal sindaco di Canoas, Jairo Jorge. Hanno partecipato all’incontro anche Simone Sabin, assessore allo sviluppo economico, turismo e innovazione e Matheus Alegre, assessore per le relazioni internazionali. Durante l’incontro, sono stati trattati diversi temi, quali: la situazione pandemica attuale, la realizzazione di progetti comuni a favore delle aziende italiane – la cittá di Canoas vuole creare un Polo per attrarre le imprese e questo rappresenta un’opportunitá per le aziende italiane interessate a posizionarsi nel Rio Grande do Sul. Si é anche parlato dei progetti per la diffusione della lingua e cultura italiana a favore della Comunitá Italiana e delle Associazioni italiane presenti nel comune, oltre che della presenza a Canoas di un importante aeroporto militare e dell’indotto che esso rappresenta per le aziende locali: molti progetti possono infatti essere realizzati in comune con l’industria Aeronautica italiana e con l’importantissima azienda aerospaziale italiana Leonardo. A conclusione dell’incontro, il Sindaco ha ricevuto in omaggio dal Console Generale un Vino DOC Chianti della Toscana.