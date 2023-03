Progetti di sviluppo industriale sull’asse Colombia-Italia

L’ambasciatore della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep, ha ricevuto per la penultima settimana di Febbraio 2023, nella sede diplomatica Diana Battaggia, direttore dell’Ufficio per la Promozione degli Investimenti e della Tecnologia a Roma dell’UNIDO Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. Durante lo scambio, Battaggia ha confermato l’interesse e la disponibilità di ITPO a lavorare in Colombia su progetti di reciproco interesse, come relaziona anche il Giornale Diplomatico.

La missione di ITPO Rome è quella di facilitare i flussi di investimento e i trasferimenti di tecnologia dall’Italia verso i Paesi destinatari, fornendo servizi adeguati alle esigenze e orientati alla domanda del settore pubblico e privato. La missione si realizza attraverso associazioni e reti, attività di formazione, servizi di consulenza, eventi promozionali, valutazione di progetti di investimento e tecnologici, attività di matchmaking.

Durante il dialogo, l’ambasciatore Quessep ha insistito sull’importanza per le forze produttive del Paese di integrare valore aggiunto ai propri prodotti e sull’interesse che il Governo nazionale ha per il trasferimento tecnico e tecnologico dall’Italia alla Colombia, in molteplici settori di reciproco interesse come l’agricoltura, agroindustriale, tessile, cuoio, silvicoltura, tra gli altri.

Nel corso dello scambio sono emerse opportunità di lavoro da sviluppare nel settore della pellicceria. L’industria conciaria italiana è riconosciuta a livello mondiale e occupa in Italia più di 17.000 persone, conta più di 1.100 aziende e ha un fatturato annuo di 4,2 miliardi di euro, di cui il 71% destinato all’export. In Colombia, il settore della pelle è una delle attività con la massima priorità nell’economia del colombiana. Il 50% della pelle prodotta nel territorio nazionale viene esportata in diversi Paesi. Tra questi in Italia, dove nel 2022 sono state esportate merci per un valore di 12,8 milioni di dollari. Il settore, oltre a generare valuta estera per il Paese, garantisce più di un milione di posti di lavoro.

L’incontro ha permesso di confermare l’interesse della Colombia per l’ITPO di Roma, affermare la volontà di intraprendere iniziative di lavoro congiunte a beneficio delle imprese colombiane e gettare le basi per nuovi progetti di lavoro congiunti.