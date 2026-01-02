Progetti infrastrutturali strategici, call Ue: sovvenzioni per oltre 45 mln di euro

Global Gateway è il quadro di riferimento dell’azione esterna dell’Unione europea per ridurre il divario globale negli investimenti infrastrutturali, promuovendo l’allineamento tra le priorità dei Paesi partner e gli interessi strategici dell’Ue. In questo contesto, il settore privato europeo svolge un ruolo chiave. Per rafforzarne il coinvolgimento, la Direzione generale per i Partenariati internazionali della Commissione europea (DG INTPA), nell’ambito dell’approccio Team Europe, ha avviato il bando Global Gateway Early-Stage Investment Mechanism, volto a sostenere le fasi iniziali di progetti infrastrutturali strategici. Il bando prevede l’erogazione di sovvenzioni per attività di pre-investimento e iniziative pilota finalizzate a migliorare la qualità e la bancabilità dei progetti nei settori dei trasporti, dell’intelligenza artificiale.

Le proposte saranno valutate in base all’allineamento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), alle priorità della Global Gateway e dell’Ue, alla coerenza con le strategie nazionali dei Paesi partner, al coinvolgimento locale e al potenziale impatto sullo sviluppo sostenibile. La dotazione finanziaria complessiva indicativa del bando è pari a 40.583.770 euro. La scadenza per l’invio delle proposte di finanziamento è fissata per il 16 marzo 2026 alle ore 12 (fuso orario di Bruxelles). Il 20 gennaio 2026, dalle 11 alle 13 (fuso orario di Bruxelles) è prevista una sessione informativa virtuale, a cui sarà possibile registrarsi entro il 16 gennaio 2026.