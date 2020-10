Progetti tecnologici nel settore green: prima call Ue del Fondo per l’Innovazione

Scade il prossimo 29 ottobre la prima fase del primo bando della Commissione Ue lanciato nell’ambito del Fondo per l’innovazione, uno dei principali programmi a livello mondiale a sostegno delle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il Fondo finanzierà tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, per contribuire alla ripresa dell’Europa in chiave sostenibile e favorire la transizione a un’economia a zero emissioni entro il 2050.

Fornirà un impulso alla ripresa verde creando posti di lavoro in linea con le esigenze future, aprendo la strada alla neutralità climatica e rafforzando la leadership tecnologica europea su scala globale.

Per il periodo 2020-2030, il Fondo per l’innovazione stanzierà circa 10 miliardi di euro dall’EU Emissions Trading System e dal programma NER 300, il predecessore del Fondo per l’innovazione.

Il bando prevede un finanziamento di 1 miliardo di euro a favore di progetti di larga portata per tecnologie pulite per superare i rischi legati alla commercializzazione e alla dimostrazione su larga scala. Questo sostegno aiuterà le nuove tecnologie a raggiungere il mercato. Per i progetti promettenti che non sono ancora pronti per il mercato, è previsto un budget separato di 8 milioni di euro per l’assistenza e lo sviluppo dei progetti.

Il bando è rivolto a enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali in forma singola e associata con sede negli Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. I fondi possono essere utilizzati in collaborazione con altre iniziative di finanziamento pubblico, come gli aiuti di Stato o altri programmi di finanziamento dell’UE.