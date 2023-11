PALERMO (ITALPRESS) – “La formazione deve partire dalle nuove generazioni, per instillare in loro rispetto per l’ambiente e sviluppo sostenibile”. Lo ha detto Davide Bruno, direttore AMP Isola di Ustica, a margine della presentazione dei risultati del lavoro strategico e di coinvolgimento della popolazione locale realizzato dall’Interreg V-A Italia – Malta AMPPA (Aree marine protette e pesca artigianale).

