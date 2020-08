Progetto Integrato Giovani in Campania: ecco la graduatoria unica. Ammessi 728 progetti per 140 mln

La Regione Campania ha approvato, con decreto dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020, la graduatoria unica regionale definitiva del bando di attuazione – adottato con decreto n. 239/2017 – del Progetto Integrato Giovani. Sono stati ammessi a finanziamento – per un importo complessivo di 140 milioni di euro – 728 progetti di cui 208 già finanziati nel mese di luglio o per i quali è prossimo il trasferimento dei fondi. Le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando sono 1.431. Attraverso il Progetto Integrato Giovani l’Amministrazione regionale intende accelerare il processo di rinnovamento della nostra agricoltura favorendo, al tempo stesso, l’ingresso di giovani neo-imprenditori e le condizioni per garantire la redditività delle aziende al primo insediamento e la loro permanenza nel comparto. Qui la graduatoria.