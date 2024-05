Progetto Itaca, domani all’hotel Mediterraneo l’asta di beneficenza: Mimmo Jodice dona una sua opera

“All’incanto con Itaca…Fai battere il tuo cuore…Volontaria…Mente!”: è il titolo dell’Asta di beneficenza che si svolge domani, mercoledì 22 maggio, al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo in Via Ponte di Tappia. L’iniziativa rientra nel progetto Itaca e protagonisti sono, si legge in una nota, “i talenti degli artisti, degli artigiani, dei professionisti e dei dilettanti generosi che mettono a disposizione le loro capacità”.

L’asta, battuta da Patrizio Rispo, con la collaborazione di Carolina Gargiulo e la partecipazione dell’attore Benedetto Casillo, ha inizio alle ore 17. Il ricavato “verrà interamente devoluto al Club Itaca Napoli, centro diurno per il reinserimento socio-lavorativo di giovani con una storia di disagio psichico, sito in via Andrea d’Isernia 23 nei locali messi a disposizione dalla congregazione di San Vincenzo De’ Paoli, figlie della Carità”.

L’associazione Progetto Itaca Napoli è stata fondata da un gruppo di volontari il 29 ottobre 2014 con l’intento di attivare iniziative e progetti gratuiti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione per giovani adulti affetti da disturbi della salute mentale e programmi di sostegno alle loro famiglie.

“Sono molti, sempre di più coloro che soffrono di depressione, attacchi di panico, an-sia, disturbi alimentari, psicosi – spiegano i promotori dell’associazione -,: patologie difficili da riconoscere e da curare, che sono al centro dell’azione di Progetto Itaca e dei suoi Volontari. La missione dell’Associazione è:

– Sostenere i familiari.

“Per aiutare chi soffre – si legge nello statuto dell’associazione -, puntiamo sulle risorse di ciascuno, sulla prevenzione e sulla riabilitazione, lasciando alla scienza medica il compito della terapia. L’organizzazione di eventi, che vorremmo originali, interessanti e divertenti, ha lo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione, confidando nella generosità dei donatori e sostenitori”.

In occasione dell’Asta organizzata da “Progetto Itaca Napoli”, il grande fotogrago Mimmo Jodice ha donato una sua opera esclusiva in serie limitata di 25 copie numerate ed autografate. Jodice da anni è un grande sostenitore di Progetto Itaca Napoli e per questa occasione ha scelto un’immagine di Napoli del 1986, in particolare uno scorcio della Chiesa di San Vincenzo alla Sanità.

