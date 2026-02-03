Progetto “Le Vette”: hotel, residenze e rigenerazione urbana

Rubner Haus coinvolta nella realizzazione delle strutture private

Bolzano, 3 feb. (askanews) – Rubner Haus è stata incaricata della realizzazione del Boutique Hotel 4 stelle superior “Heritage Alps Hotel” e di quattro edifici residenziali all’interno del progetto “Le Vette” Cortina Exclusive Mountain Resort e City Hub, intervento di rigenerazione urbana in corso a Cortina d’Ampezzo. Il progetto, sviluppato da Renco per conto del Comune, interessa l’area dell’ex stazione ferroviaria e il suo contesto urbano. Abbiamo parlato con Martin Oberhofer ceo di Rubner Haus: “La rigenerazione urbana è uno dei segmenti più rilevanti del mercato immobiliare italiano, secondo Confindustria Asso Immobiliare e Scenari Immobiliari potrà mobilitare oltre 660 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 25 anni, generando oltre 100.000 posti di lavoro per un indotto complessivo di circa 1.900 miliardi di euro. Entro il 2050 allora saranno disponibili oltre 850 chilometri quadrati di aree rigenerative”.L’obiettivo dell’intervento è la trasformazione di una zona strategica della città in un polo multifunzionale, capace di integrare servizi pubblici, residenze, ospitalità e spazi commerciali. Un’operazione pensata per rispondere alla carenza di infrastrutture e servizi, migliorando la fruibilità del centro cittadino sia per i residenti sia per i visitatori. È poi intervenuto Luigi Martinelli, Interior Designer Leader di RENCO: “Il progetto di riqualificazione urbana a Cortina è un progetto molto importante per Renco perché è un progetto che genera valore, un valore sociale, è importante perché riqualifichiamo un’area che è stata dismessa per tantissimo tempo. All’interno di questo disegno urbano prendono vita quattro nuovi edifici residenziali per un totale di 27 appartamenti di alto profilo insieme ad un hotel quattro stelle superior. Il risultato sono edifici pensati per durare nel tempo, dove la sostenibilità è il punto di partenza, capaci di dialogare con il paesaggio alpino e di offrire un’elevata qualità dell’abitare e dell’ospitalità. Un progetto che genera valore per la città e che propone un modo contemporaneo e consapevole di vivere la montagna”.All’interno di questo quadro, Rubner Haus curerà la costruzione delle componenti private del progetto, occupandosi del complesso alberghiero e degli edifici residenziali. Gli interventi prevedono l’impiego di strutture in legno e soluzioni orientate all’efficienza energetica, in dialogo con il paesaggio alpino e con l’assetto urbano esistente. Ha così concluso Martin Oberhofer ceo di Rubner Haus:”In un progetto come le vette, il legno dà la possibilità di affrontare diverse sfide tecniche economiche, riduce il tempo in cantiere, limita il costo finanziario, aumenta la precisione in esecuzione e aumenta anche l’efficienza energetica.In un contesto complessivo come quello urbano e turistico di Cortina, porta una maggior sostenibilità economica e minori rischi operativi”.L’intero progetto segue i criteri delle certificazioni LEED e CasaClima, con attenzione alla gestione del cantiere, all’utilizzo di materiali compatibili e alla riduzione dell’impatto ambientale. “Le Vette” Cortina City Hub si inserisce così tra gli interventi che puntano a una riqualificazione strutturale del tessuto urbano, con un approccio integrato tra sviluppo, sostenibilità e servizi alla comunità.