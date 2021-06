Progetto Policoro, sabato 12 la premiazione dei partecipanti al corso di Web & Graphic Design

Sabato 12 giugno 2021 alle 9,30 si terrà al Parco San Laise (ex base Nato Bagnoli) la premiazione dei 25 partecipanti al corso gratuito di Web & Graphic Design promosso nell’ambito del progetto Policoro.

Il progetto Policoro nasce 25 anni fa da un’idea del sacerdote piemontese Mario Operti. L’iniziativa, ormai attiva in diverse regioni italiane, ha per scopo quello di promuovere l’imprenditorialità giovanile e aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro, fornendo loro un’adeguata formazione professionale, e dunque contenere il fenomeno della disoccupazione tra i giovani del Mezzogiorno.

“Ares, Associazione di Ricerca e Sviluppo, sempre attenta alle esigenze del territorio – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori -, ha deciso di abbracciare gli obiettivi del progetto Policoro. La Diocesi di Pozzuoli ha indetto un bando per il rifacimento del logo; Ares, ha per questo offerto ai 25 partecipanti, un corso gratuito di Web & Graphic Design.

Il prossimo sabato, i giovani ritireranno gli attestati di fine corso, tra i più meritevoli, riceveranno da PSB Srl uno stage retribuito da svolgere presso un’azienda partner.

I relatori presenti alla cerimonia saranno Monsignor Gennaro Pascarella, vescovo della Diocesi di Pozzuoli e Ischia, Giovanna Brancaccio presidente dell’Ares, Patrizia Stasi, presidente di Fondazione Campania Welfare, Alfonso Santillo, amministratore unico Psb Srl e Tina Santillo, direttore scientifico Psb Srl e Stefano Popolo partner Rise Pops e responsabile marketing e comunicazione. Moderatore dell’evento Mario Viglietti animatore di comunità del Progetto Policoro.

Tra gli ospiti invitati l’assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli e l’ex rettore della Federico II ed ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi”.