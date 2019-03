Terre abbandonate ai giovani, a Camposano si presenta il progetto Sibater

Offrire opportunità imprenditoriali ai giovani e valorizzare terre ed immobili abbandonati: con la legge nazionale “Banca delle Terre” i Comuni delle 8 Regioni del Sud potranno affidare la gestione del proprio patrimonio pubblico che versa in stato di abbandono agli under 40. A supportare gli enti locali nell’attuazione della misura sarà l’associazione nazionale comuni italiani: il Governo ha, infatti, affidato all’Anci il compito di promuovere la conoscenza dell’iniziativa e di sostenere i Comuni nell’attuazione di Banca delle Terre. Il Progetto SIBaTer «Supporto istituzionale alla Banca delle Terre» sarà presentato ad amministratori comunali e cittadini nel corso di un convegno in programma martedì 26 marzo alle ore 14,30. L’appuntamento è nella sala convegni dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana di via Trivice d’Ossa, 28 a Camposano. La tavola rotonda costituirà l’occasione per fornire informazioni sugli obiettivi della legge, sulla procedura e sui servizi di assistenza e supporto ai Comuni che saranno prestati da Anci in maniera gratuita.

La presentazione del progetto SIBaTer si svolgerà in due momenti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Marigliano Antonio Carpino, presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo .dell’Area Nolana il programma prevede l’intervento di Francesco Monaco, area Mezzogiorno e politiche di coesione territoriale Anci, responsabile Progetto SIBaTer e di Tommaso Dal Bosco, Task force del Progetto SIBaTer.

Al termine della sessione informativa si terrà un confronto con i sindaci, gli amministratori locali ed i rappresentanti del partenariato socio-economico. I lavori saranno coordinati da Vincenzo Caprio, amministratore unico dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Anci Campania, Domenico Tuccillo.