Progetto Simest per rafforzare le filiere italiane, 9 intese: coinvolte oltre 150 imprese (il 10% del Sud)

A poco più di un anno dall’avvio, Filiere d’Impatto, il progetto promosso da Simest con il supporto strategico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), traccia un primo bilancio positivo: ad oggi sono 9 gli accordi siglati con imprese capofila dei principali settori industriali italiani, tra cui Fincantieri, Bonifiche Ferraresi, Saipem, Maire, Renco, Fibercop, Enel e MSC Crociere.

Il programma ha coinvolto oltre 1.400 imprese target, di cui il 70% Pmi e il 10% provenienti dal Mezzogiorno, mentre oltre 150 aziende hanno già presentato domande di finanziamento per un valore complessivo superiore a 100 milioni di euro. Complessivamente, sono stati organizzati 14 eventi dedicati e oltre 200 incontri B2B, intercettando più di 2.000 imprese.

Un progetto strategico per l’internazionalizzazione

Filiere d’Impatto rientra anche nelle azioni del Piano Mattei per l’Africa, in collaborazione con la Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che punta a sostenere le esportazioni e gli investimenti italiani sul continente africano. L’iniziativa mira a favorire investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e rafforzamento patrimoniale, oltre alla formazione di manodopera qualificata proveniente dall’Africa.

SIMEST, in qualità di facilitatore, collabora con le imprese capofila e le PMI della filiera, individuando fabbisogni, promuovendo investimenti mirati e sostenibili, e rafforzando competenze tecniche e manageriali. L’obiettivo è creare un ecosistema produttivo più interconnesso, competitivo e resiliente sui mercati globali.

Il ruolo di Fincantieri

La collaborazione con Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica complessa, ha già portato alla presentazione di 52 richieste di finanziamento per circa 37 milioni di euro. Gli interventi hanno sostenuto investimenti in innovazione, competitività internazionale e rafforzamento delle competenze della filiera, inclusa l’integrazione di personale proveniente da mercati strategici. L’accordo si inserisce nel Programma PartnerShip di Fincantieri, volto a consolidare strutturalmente e in modo sostenibile la supply chain.

L’impatto dell’accordo con Enel

L’intesa con Enel, siglata a luglio 2025, ha generato 29 attivazioni per un totale di circa 24 milioni di euro di finanziamenti richiesti, destinati a espansione internazionale, partecipazione a fiere e investimenti strategici. L’accordo rientra nel programma Enel OLTRE, volto a sostenere lo sviluppo delle PMI dell’indotto e la loro resilienza, con particolare attenzione alla transizione energetica.

Prospettive per il 2026

Il progetto proseguirà nel 2026 con nuove filiere, accordi e iniziative dedicate alla crescita del Made in Italy, rafforzando il sostegno alle imprese e accompagnandole in una crescita organica sui mercati esteri, con l’obiettivo di consolidare un ecosistema industriale sempre più competitivo e sostenibile.