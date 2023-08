Programma GOL, alla Spei di Salerno corsi gratuiti e retribuiti

A Salerno è presente un ente di formazione, con autorizzazione Regione Campania, che è tra i più longevi della regione. Fondato da Benito Cuomo, la S.P.E.I da oltre 50 anni lavora sul territorio promuovendo, realizzando e formando professionisti di successo, precedentemente di Estetista, Acconciatore, Visagista e Truccatore, e successivamente ampliando l’offerta formativa con i corsi di Operatore di Tatuaggio e Piercing, Operatore Socio-Sanitario, corsi Accademici e corsi in modalità e-learning. Migliaia sono i giovani che hanno conseguito la tanto ambita Qualifica Professionale, titolo valido in tutti i Paesi della Comunità Europea e sono diventati professionisti di settore tra cui anche la cantante Rosalba Pippa, in arte Arisa. Negli anni, inoltre, tante iniziative hanno caratterizzato l’attività dell’Istituto salernitano, non solo attraverso il classico percorso accademico, ma anche con convegni, scambi culturali (Italia, Francia, Giappone, Stati Uniti ed altre Nazioni), stage con professionisti all’avanguardia ed eventi artistici diretti a un’utenza desiderosa di apprendere, crescere e professionalizzarsi. L’azione della Scuola si rivolge anche alla tutela dello studio e quindi alla prevenzione e contrasto del disagio giovanile (bullismo, babygang, binge drinking); povertà (anche attraverso il sostegno a progetti in Africa e in altre aree disagiate); sanità con iniziative tese a migliorare le condizioni di tanti bisognosi. Nel percorso di innovazione e supporto al pubblico, l’istituto professionale S.P.E.I. è tra le scuole del Programma GOL della Regione Campania. Il Programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (2021-2025) è il perno dell’azione di riforma delle politiche attive del lavoro previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Attraverso il Programma GOL la Regione Campania intende mettere in campo politiche attive integrate con la formazione e con l’inserimento lavorativo per migliorare l’occupabilità dei lavoratori, innalzarne il livello delle tutele attraverso la formazione e facilitarne le transizioni occupazionali. Presso l’ente di formazione S.P.E.I, sito in Salerno, via Generale Ferrante Maria Gonzaga 9/15, è possibile aderire gratuitamente ai corsi di:

Operatore amministrativo contabile;

Social Media Manager;

Competenze Digitali;

OSA (Operatore socio assistenziale);

OPI (Operatore dell’infanzia);

ASACOM (Assistente specializzato all’autonomia e alla comunicazione);

Truccatore dello spettacolo;

Operatore olistico del benessere;

Massaggio estetico ed antistress;

Realizzazioni di trattamenti di cura, ricostruzioni e decorazione delle unghie.

Per avere informazioni sui corsi e per partecipare ad uno dei corsi GOL presso la S.P.E.I. contattare la segreteria organizzativa presso lo 089224372, oppure tramite e-mail info@speiformazione.it, oppure tramite WhatsApp al numero 3454209570. Successivamente l’accesso al programma avviene a seguito di convocazione e/o invito all’adesione da parte degli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania previo appuntamento prenotato online sul sito cliclavoro.lavorocampania.it (accesso tramite SPID).