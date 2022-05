Programma Gol in Campania: i beneficiari e le misure

Arrivano i primi dettagli pratici dell’applicazione del Programma Gol in Campania. Il Piano Attuativo Regionale ha, infatti, individuato la platea di beneficiari delle misure di politica attiva inserite nel programma e anche le azioni da indirizzare. Di questa particolare opportunità parla, questa settimana, la rubrica L’incentivo del lunedì a cura di Time Vision. Entriamo nel dettaglio.

Programma Gol in Campania: chi sono i beneficiari?

Primo punto da analizzare, come detto, è la platea di potenziali beneficiari del Programma Gol in Campania. Sul territorio regionale, secondo le stime prese dai singoli Centri per l’impiego delle 5 province campane, i potenziali beneficiari sono 948.738 tra disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza e Neet inseriti nel programma Garanzia Giovani. Nello specifico, sono:

522.568 i disoccupati da coinvolgere in percorsi di politiche attive del lavoro

304.183 i percettori di reddito di cittadinanza

e 121.987 i Neet di Garanzia Giovani

Cosa prevede il Programma Gol in Campania?

Una volta conosciuto il numero di persone da raggiungere, il piano attuativo regionale illustra anche quale sono le misure da rivolgere alle differenti platee.

Le azioni previste dal piano regionale sono le seguenti:

Le novità Anpal

Ma le novità per quanto riguarda il Programma Gol non finiscono qui. Pochi giorni fa, infatti, il commissario straordinario Anpal ha emanato una delibera in cui sono state modificate alcune linee operative per la gestione del Programma Gol.

Sono stati introdotti criteri più stringenti per la profilazione quantitativa dei beneficiari, con l’obiettivo di individuare con maggiore precisione i tempi effettivi di occupabilità delle persone. Ed è stato introdotto anche un sistema di valutazione qualitativa potenziata, che consentirà agli operatori del settore di assegnare con maggiore precisione le politiche attive giuste per ogni persona.

E che rientrano nelle seguenti opzioni:

reinserimento lavorativo

aggiornamento (upskilling)

riqualificazione (reskilling)

o un percorso di lavoro e di inclusione

Vuoi conoscere tutte le novità sul Programma Gol in Campania? Contatta Time Vision!

Per info: https://www.timevision.it/