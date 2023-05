Programma GOL: le novità per le aziende. Il webinar

Parlare di Programma GOL quasi sempre si traduce in analisi dei percorsi di formazione specifici legati alle persone coinvolte nelle differenti misure. Percorsi e misure che cambiano da Regione a Regione.

Ma il Programma GOL non si sintetizza solo in azioni per le persone in cerca di lavoro o di ricollocazione. Esiste un capitolo specifico per le aziende che vogliono assumere nuovo personale formato e con le giuste competenze. Di questo aspetto parla l’incentivo del Lunedì di questa settimana.

Gli incentivi per chi assume i corsisti del Programma Gol

C’è da fare una prima specifica: a differenza dei percorsi di formazione, gli incentivi all’assunzione per le aziende interessate ad inserire in organico corsisti del Programma GOL sono di natura nazionale. E valgono, quindi, su tutto il territorio.

Da cosa dipendono? Da due fattori principali:

la tipologia di contratto di lavoro attivato

le caratteristiche specifiche dei corsisti

Quali sono i contratti di lavoro attivabili con la misura?

apprendistato di I, II o III livello

contratto a tempo indeterminato

contratto a tempo determinato, della durata minima di 6 mesi

E quali sono, invece, le agevolazioni che le aziende del territorio lombardo possono usare per inserire giovani nuovi talenti in organico?

Incentivi giovani under 36

Apprendistato professionalizzante di II livello

Bonus Donne

Si tratta di un vero e proprio mix di agevolazioni che possono essere attivate sulle diverse tipologie di contratto di lavoro.

Il webinar Time Vision

Di tutto questo si parlerà nel webinar gratuito “Programma GOL: inserimenti lavorativi e sgravi per le assunzioni” in programma martedì 30 maggio 2023 dalle 15:30 alle 16:30. La partecipazione al webinar vale un credito formativo professionale per i consulenti del lavoro iscritti in piattaforma.

