Programma GOL Lombardia: inglese e informatica in pole

L’informatica di base e una conoscenza approfondita del cosiddetto inglese commerciale sono, senza dubbio due competenze imprescindibili per lavorare in qualsiasi contesto aziendale. Dall’altro lato, anche le aziende, di qualsiasi settore e dimensione, hanno bisogno di personale in organico dotato di quelle che vengono definite competenze di base e trasversali. Di queste esigenze e degli strumenti operativi per risolverle, parla L’incentivo del lunedì di questa settimana.

Cosa sono le competenze di base e perché servono

Partiamo dall’inizio, e cioè dal definire le competenze di base, o competenze chiave. Con questa definizione si intendono le skills necessarie che tutti i dipendenti di ogni azienda devono possedere per:

gestire in modo autonomo la propria mansione professionale

adeguarsi in modo immediato ed efficace ai cambiamenti organizzativi aziendali o alla crescita dei mercati

essere al passo con la digitalizzazione dei processi e con il confronto su scala internazionale

In Italia, si sa, c’è ancora molto da fare per quello che riguarda l’introduzione e la stabilizzazione delle competenze chiave all’interno delle aziende. Più che il fattore linguistico, il vero gap ancora registrato dall’indice DESI 2022 è quello relativo alle competenze digitali.

Se nel totale DESI l’Italia è 18esima, nella dimensione ‘capitale umano’ rimane 25esima sui 27 Stati membri. Sul risultato incide in modo particolare il gap nelle competenze digitali di base: solo il 46% della popolazione possiede competenze digitali di base (54% la media Ue). Questo gap si riduce se si considerano le competenze digitali superiori a quelle di base (23% vs 26% in Ue).

Programma GOL Lombardia e le competenze chiave

Nell’ambito del più complessivo ridisegno delle politiche attive del lavoro per ridurre il mismatch tra domanda e offerta, il Programma GOL in Lombardia dà l’occasione alle aziende di introdurre in modo vantaggioso personale con le competenze desiderate. E alle persone in cerca di una prima occupazione o di una ricollocazione di formarsi in modo gratuito esattamente sulle competenze richieste dalle aziende.

È ovvio che esistono vari step di specializzazione dei percorsi di formazione. Ma è altrettanto ovvio che, senza una base solida, qualsiasi tipo di formazione approfondita risulta indebolita.

Ecco perché Time Vision, nell’ambito del Programma GOL Lombardia, ha progettato un’offerta formativa a molti step di specializzazione, dando ampio spazio proprio alle competenze chiave.

Il pacchetto di competenze chiave progettato da Time Vision include tre corsi specifici:

La combinazione di questi tre corsi, per un totale di 70 ore, consentirà a tutti i beneficiari del Programma GOL Lombardia di colmare proprio quel gap di competenze indicate dall’indice DESI. E alle aziende del territorio di assumere personale adeguatamente formato.

Per saperne di più: https://www.timevision.it/gol-lombardia/