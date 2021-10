Programma GOL: parte il piano per il lavoro

L’acronimo ricorda un termine caro al calcio, ma in realtà l’obiettivo del programma GOL è pressoché simile a quello dello sport: lavorare per ottenere risultati tangibili. In questo caso si tratta di obiettivi occupazionali, o meglio di sostegno e accompagnamento a chi un lavoro lo ha perso.

Ma, partiamo dall’inizio, e cioè da cosa è il programma GOL, la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.

Cos’è il programma GOL

Il programma GOL è un piano di politiche attive del lavoro destinato alle persone fuoriuscite dal mondo del lavoro, e prevede 5 misure specifiche rivolte alla platea dei potenziali beneficiari.

Ma quale è il pubblico del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori?

Nello specifico, GOL si rivolge a:

Disoccupati

Percettori di Naspi,

Reddito di cittadinanza

Cassa integrazione straordinaria

La distribuzione delle risorse

L’ufficialità arriverà solo con l’intesa tra Stato e Regioni, ma le novità per quello che riguarda la risorse per il 2022 sono le seguenti:

al Sud andrà complessivamente il 43% circa delle risorse europee destinate al programma GOL, e cioè Garanzia Occupabilità dei Lavoratori

la Campania sarà beneficiaria di 124 milioni di euro, diventando di fatto la prima regione d’Italia per volume di fondi in arrivo

seguono, poi, la Lombardia (100 milioni) e la Sicilia (99 milioni).

Si tratta, ovviamente, di una prima tranche di finanziamenti, perché complessivamente dall’Europa fino al 2025 i fondi previsti superano i 4,4 miliardi di euro.

In tutta Italia, l’obiettivo è di 600 mila beneficiari di Gol entro il 31 dicembre 2022, di cui 160 mila coinvolti in attività di formazione e 60 mila in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali.

A livello regionale, invece, ci sono specifici obiettivi:

per la Campania la quota è di 85 mila beneficiari di Gol da raggiungere,

per la Lombardia 68 mila

e infine per la Sicilia 67 mila.

