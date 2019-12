Programma integrato città sostenibili: la Regione stanzia 31 mln per Salerno e Battipaglia

“E’ una grande opportunita’ per recuperare risorse importanti e per fare operazioni di riqualificazione urbana, di messa in sicurezza dei quartieri, ma anche di allargamento dei servizi sociali e degli interventi nel campo della cultura”. Lo ha detto a Salerno il governatore della Campania, Vincenzo De Luca parlando del Programma Integrato Citta’ Sostenibili. Questa mattina a Palazzo di Citta’, alla presenza anche dei sindaci Enzo Napoli e Cecilia Francese, e’ stato firmato il decreto di assegnazione definitivo dei finanziamenti concessi ai comuni di Salerno e Battipaglia per un totale di circa 31 milioni di euro (20 milioni al capoluogo di provincia e 11 alla citta’ della Piana del Sele. “Finanziamo dieci-dodici citta’ medie della regione”, ha sottolineato il governatore elencando anche gli interventi che riguarderanno le due citta’: “a Salerno si recuperano tre asili nido, tre scuole, un lavoro di messa in sicurezza del teatro Verdi, del Palazzo di Citta’; a Battipaglia, si faranno lavori per realizzare asili nido, per completare impianti di illuminazione, di messa in sicurezza della citta’”. Secondo De Luca si tratta di “un’opportunita’ straordinaria che diamo alle citta’ medie del territorio regionale per una crescita e una riqualificazione urbana”.