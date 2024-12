Project Management: il valore aggiunto della formazione AgilePM

Il giornale di marketing, comunicazione e cultura digitale Inside Marketing definisce il project management nel modo seguente: “l’insieme di tutte quella attività finalizzate alla gestione di un progetto, al raggiungimento degli obiettivi da esso preposti e alla pianificazione di tutte le fasi che lo compongono”.

La figura specializzata in project management – che è da considerarsi una disciplina a tutti gli effetti – è, pertanto, il project manager. Per ricoprire tale ruolo è necessario essere in possesso di una laurea in economia, management e finanza, informatica oppure architettura, a cui dovrà fare seguito un corso specializzato.

Oggi sono sempre di più coloro che scelgono di svolgere la formazione online project management, a fronte di percorsi altamente qualificanti e che possono essere quindi conseguiti secondo una gestione ottimale del tempo, senza le “limitazioni” che per sua natura presenta, in molti casi, la frequentazione delle lezioni di stampo tradizionale.

Una delle certificazioni più richieste dalle aziende è quella inerente la cosiddetta Metodologia AgilePM, complice la capacità di coniugare rigore, versatilità ed efficacia. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più.

Cos’è la metodologia Agile?

Quando si parla di metodologia AgilePM si fa riferimento a un approccio specifico nella gestione dei progetti che vede al centro principi incrementali e interattivi; si basa quindi sul feedback. L’intento è la perpetuazione di elementi quali flessibilità, collaborazione tra le figure del team, conseguimento costante di un valore aggiunto per il cliente.

Una delle sue caratteristiche distintive consiste nell’utilizzo di sessioni brevi, dette anche sprint, così da costruire un progetto passo passo, un poco alla volta sostanzialmente. Quanto durano gli sprint? Dipende: può trattarsi di giorni come di settimane.

Ciò permette di strutturare ogni fase nel dettaglio, curandola al meglio, agevolando il cambiamento che non viene dunque percepito come qualcosa di assoluto né totalizzante.

Se si considera che il cambiamento è una condizione che spesso spaventa l’essere umano – che può manifestare delle resistenze del tutto naturali – la metodologia AgilePM offre delle risposte ottimali sotto questo punto di vista. Lo fa migliorando il livello di organizzazione e comunicazione, incoraggiando l’autogestione e la motivazione tra le persone.

Perché conseguire una certificazione AgilePM?

La certificazione AgilePM è una delle più apprezzate dalle aziende nazionali e internazionali, complice la capacità di coniugare rigore, flessibilità e, appunto, una spiccata agilità. Introdotta oltre vent’anni fa, rappresenta un approccio dalla comprovata efficacia e in quanto tale reputato affidabile: un project manager che può dimostrare di saperla maneggiare ha quindi con sé un biglietto da visita eccellente.

Come per altre certificazioni di project management, come ad esempio quella PRINCE2, sono previsti due livelli di certificazione, con relativi esami, il primo propedeutico al secondo: Foundation, di natura più generale, e Practitioner, più specialistico.

La formazione (e gli esami) possono essere effettuati sia in presenza che da remoto. Quest’ultima modalità si rivela quanto mai interessante nell’epoca attuale, in quanto permette di organizzare al meglio il tempo dedicato allo studio, senza i “vincoli” che presenta una formazione in presenza.

Qualcosa che risulta possibile alla luce delle ultime novità che hanno interessato le piattaforme specializzate nella formazione a distanza, sempre più di alto livello.