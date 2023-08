Proma Group entra come azionista in Ares Modena

MODENA (ITALPRESS) – Proma Group entra tra gli azionisti di Ares Modena come azionista. Proma Group, leader di settore nella progettazione, sviluppo e produzione di componentistica automotive, è attualmente tra i più importanti player nella produzione di componenti per il settore automobilistico, specializzato nella progettazione e fabbricazione di strutture e meccanismi sedili auto, sottogruppi scocca e telaio, sistemi crash e sospensioni. Ultimamente, attraverso acquisizioni mirate, il Gruppo Proma ha intrapreso un percorso di sviluppo strategico nel settore luxury e Premium fornendo i più blasonati Brands nei settori automobilistico e navale. L’ingresso in Ares rientra in questa precisa strategia di diversificazione e sviluppo.

L’ingresso di Proma Group nell’azionariato di Ares segna un significativo passo avanti nel costante sviluppo e consolidamento del marchio Ares, sia a livello nazionale che internazionale. La sinergia tra le competenze e le risorse delle due aziende permetterà di offrire ai clienti del settore automotive soluzioni sempre più innovative e di elevata qualità, rafforzando ulteriormente la posizione di Ares come leader del settore.

“Siamo entusiasti di accogliere Proma Group come nostro partner azionario. La vasta esperienza e le competenze di Proma nel settore automotive ci offriranno nuove opportunità di crescita e ci consentiranno di sviluppare prodotti ancora più innovativi. Questa unione rafforza ulteriormente la nostra posizione come leader di settore e ci permetterà di continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti con soluzioni all’avanguardia” ha commentato Alfredo Altavilla, azionista e Membro del Board del gruppo Ares. “La partnership con Ares è coerente con gli obiettivi del nostro Piano Strategico e rappresenta un’opportunità unica per entrambe le aziende di collaborare a livello strategico, unendo le nostre competenze per portare l’eccellenza nel settore automotive a nuovi livelli”, ha dichiarato il ceo di Proma Group, Luca Pino “Siamo fieri di condividere con Ares Modena la nostra esperienza nella produzione di componenti per l’industria automobilistica; lavorare insieme ad ARES ci permetterà di ampliare la nostra presenza nel mercato, spingendo sempre più in avanti i confini dell’innovazione nel settore”.

Proma Group è nota per la sua dedizione all’eccellenza e all’innovazione, valori condivisi anche da Ares Modena. La sinergia tra le due aziende permetterà di ampliare la capacità produttiva e la diversificazione delle offerte di Ares, aprendo la strada per il raggiungimento di importanti traguardi.

foto: screenshot video canale YouTube Ares Modena

