Promozione del made in Italy a Parigi

Dopo il successo dell’iniziativa di promozione DESIGN ITALIA svoltasi nel mese di settembre 2019 presso il grande magazzino BHV Marais a Parigi, un nuovo partenariato coinvolge il flagship store per la promozione del Made in ITALY per tutto il periodo natalizio dal 12 novembre 2020 fino a tutto dicembre: ” Buon Natale. – Un Noel Italien”. Un’iniziativa dell’Agenzia ICE nell’ambito del Piano Straordinario del made in italy promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Presentata alla stampa lo scorso 10 settembre mnei saloni dell’Ambasciata d’italia a Parigi di cui l’Ambasciatore Teresa Castaldo, la promozione è incentrata sul tema del Natale Italiano, in analogia a quanto effettuato negli anni passati con Regno Unito e Danimarca, e riguarda tutte le categorie merceologiche presenti a BHV, con un’enfasi particolare sulle diverse tradizioni artigianali delle PMI del Made in Italy (moda, calzatura, pelletteria, design, giocattoli ecc). Tutte le vetrine dello storico magazzino sono dedicate alla promozione, così come la nuova Agorà, uno spazio di circa 200 mq ubicato strategicamente all’ingresso del BHV per presentare i prodotti italiani, presenti su ogni piano piano secondo la categoria merceologica e attraverso un percorso che arriva fino a EATALY. La promozione interessera’ complessivamente 125 aziende italiane fornitrici di cui ben 47 presenti per la prima volta presso BHV.

Si cerca di sorreggere un Natale produttivo mettendo in prima linea quel Made in Italy che una volta veniva un po’ snobbato in Francia, ma che adesso è ampiamente riconosciuto anche anche dai nostri cugini d’oltralpe.