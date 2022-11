Promozione del Made in Italy all’Ambasciata d’Italia in Vietnam

L’Ambasciata d’Italia in Vietnam di cui l’Ambasciatore Antonio Alesssndro ha celebrato il primo anniversario della campagna di comunicazione “beIT”, finalizzata alla promozione del Made in Italy. Per l’occasione, è stato organizzato un evento a Casa Italia, ad Hanoi, nel corso del quale è stata presentata la nuova Ferrari 296 GTB. Fra gli ospiti speciali, la cantante Tuan Hung, la Miss Mondo Vietnam 2019, Luong Thuy Linh, l’attivista Helly Tong e la blogger di viaggi Ly Thanh Co. Dall’avvio della campagna in Vietnam, beIT è stata presente in molte attività legate alla cultura, alle arti e alla promozione commerciale, richiamando l’attenzione del pubblico locale e avvicinando il Paese alla cultura e allo stile di vita dell’Italia.