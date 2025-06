Promozione lingua italiana all’estero: finanziati 55 progetti con 20 milioni di euro

Approvato con decreto del ministro della Cultura l’elenco dei progetti da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero per il triennio 2025-2027, per un importo complessivo di 19.617.444 euro, ripartito rispettivamente tra gli anni 2025 (€ 6.317.484,00), 2026 (€ 6.649.990,00) e 2027 (€ 6.649.970,00). Il Fondo del MiC, istituito con la Legge di Bilancio 2017 e successivamente rifinanziato con la Manovra 2021, è destinato “ad attività di promozione del cinema, dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio storico e museale dell’Italia all’estero”.

Dal tarantismo a 60 anni dalla scomparsa di De Martino alla mostra “Magna Mater tra Roma, Tunisi e il Mediterraneo”, dall’iniziativa “Italian Screens” al progetto “Nuovo Grand Tour”, passando per la promozione della moda e del design italiani, lo studio della cinta muraria della città di Krk in Croazia e il Rinascimento Marchigiano: in totale sono 55 i progetti che verranno finanziati dal Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero. Nel dettaglio, ai progetti afferenti il Dipartimento per l’amministrazione generale (Diag) del MiC sono destinati 560mila euro; al Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale (Dit) 2,3 mln; al Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (Diva) 3,8 mln; infine al Dipartimento per le attività culturali (Diac) sono destinati 12,8 mln.

I PRINCIPALI PROGETTI MAGNA MATER

Per la mostra “Magna Mater tra Roma, Tunisi e il Mediterraneo” sono destinati 850mila euro. La mostra si inserisce nei protocolli di collaborazione con la Tunisia, nell’ambito del Piano Mattei, ed è frutto, nello specifico, del Protocollo di Intesa, coordinato dal DiVa, tra il Parco archeologico del Colosseo e l’Institut National du Patrimoine della Republique Tunisienne finalizzato alla valorizzazione dello straordinario contesto archeologico di Zama (Tunisi). L’esposizione racconta la storia millenaria e i significati religiosi e culturali del culto della Magna Mater tra Roma e il Mediterraneo, dalle sue origini anatoliche nell’età del Ferro fino al suo lento tramonto in età tardo-antica, attraverso l’esposizione di sculture, affreschi, terrecotte, oggetti di culto, monete, gemme, e con l’impiego di ricostruzioni virtuali e strumenti digitali per il potenziamento della percezione e dell’accessibilità. Attraverso un percorso espositivo che riproduce idealmente le origini e la diffusione del culto della Magna Mater in tutto il Mediterraneo allargato, la mostra metterà in evidenza i principali aspetti storico-religiosi, politici, culturali di questa figura divina e del suo paredro Attis, dedicando una particolare attenzione anche alla sua sopravvivenza post antica e alla sua fortuna nel mondo moderno e contemporaneo. Con il finanziamento richiesto, la mostra, già in corso di realizzazione al Parco archeologico del Colosseo, sarà trasferita poi in Tunisa, al Museo del Bardo, prevedendo un approfondimento sul tema della diffusione del culto nella provincia Africa dell’impero. Attraverso il tema della religione antica dell’Impero romano – chiave di lettura fondamentale per interpretare i fenomeni di contatto e fusione culturale nel Mediterraneo allargato e in Africa settentrionale – il progetto potrà in modo sostanziale alla valorizzazione del patrimonio condiviso e al dialogo tra le due sponde, anche in un’ottica di diplomazia culturale.

“LA SCOPERTA DELLA GRECIA ANTICA”

Un mln di euro per il progetto “La scoperta della Grecia antica. Umanisti, viaggiatori e artisti tra il Mediterraneo e l’Europa”. Nell’ambito di un protocollo di intesa tra il DiVa, il Parco archeologico del Colosseo e la Scuola archeologica italiana di Atene, la mostra intende valorizzare il fenomeno della riscoperta dell’Ellade, nel più ampio quadro del Mediterraneo antico tra il tardo medioevo e l’età moderna, quale parte essenziale della comune identità culturale europea. Il percorso si articola nelle seguenti sezioni: i pellegrinaggi bizantini, La Grecia di Ciriaco di Ancona; la grecità nella Firenze medicea; la lunga vita del neoplatonismo; lo sguardo ottomano sull’eredità ellenica; Venezie e Atene; il Grand Tour in Grecia e Asia Minore; l’età delle rivoluzioni; la Grecia dei romantici: Byron e le lotte per l’indipendenza; La Grecia come radice della cultura europea. Nell’esposizione sarà privilegiato il contributo culturale e lo sguardo italiano al fenomeno, con focus complementari su Francia, Germania e Inghilterra. L’obiettivo è quello di valorizzare e favorire la conoscenza presso il grande pubblico del rapporto culturale secolare tra Italia e Grecia e i valori culturali della civiltà classica greco-romana nel contesto europeo. La mostra, che sarà realizzata ad Atene e presso uno o più musei europei internazionali dei paesi direttamente coinvolti dal tema trattato (Germania, Francia, Inghilterra etc), intende restituire il fascino della cultura greca, osservata non solo nei luoghi che le diedero origine, ma anche e soprattutto nella sua vasta espansione nel Mediterraneo allargato e lungo le coste africane, dove si intrecciò, in un articolato dialogo di incontri, scontri e sincretismi, con le culture e le identità locali.

LA CINTA MURARIA DELLA CITTÀ DI KRK (CROAZIA)

Centomila euro sono destinati per lo studio della cinta muraria della città di Krk in Croazia, come esempio di architettura fortificata veneziana sulle coste adriatiche; partendo dallo studio storico e archivistico, integrato con lo studio diretto del monumento, si giungerà a un progetto di restauro che applicando il metodo brandiano, di cui l’ICR è promotore nel mondo, interesserà anche il trattamento delle cortine murarie e delle sue lacune. Il progetto potrebbe essere finalizzato a un “progetto pilota” da realizzare su di una piccola porzione del monumento in modo da lasciare un’indicazione pratica all’Amministrazione comunale della corretta applicazione della teoria del restauro, per eventuali interventi successivi. In tal caso è auspicabile il coinvolgimento dei colleghi restauratori del settore lapideo.

“ITALIA IN SCENA” – I “FOCUS” DELLO SPETTACOLO ITALIANO

Sono destinati 1,3 mln per “Italia in scena” – I “Focus” dello spettacolo italiano. L’azione intende utilizzare le risorse disponibili del Fondo per potenziare la circolazione all’estero degli spettacoli prodotti da parte di qualificati organismi professionali secondo la seguente modalità: Rassegne e show case dedicati allo spettacolo italiano da realizzare grazie ad accordi tra la Direzione generale Spettacolo e Istituti di cultura e/o altri Istituzioni pubbliche per sostenere, attraverso forme di partenariato finanziario e promozionale, alcuni “Focus” su specifici settori della creazione artistica e favorire, presso il pubblico ordinario e professionale, la conoscenza dei nuovi talenti e dell’emergenza artistica italiana nei diversi ambiti e discipline. Sarà data priorità alle collaborazioni con gli Istituti Italiani di Cultura dell’area del Mediterraneo allargato e dell’Africa (es. Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Etiopia, Senegal, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Grecia, Tirana) nonché alla collaborazione con il Commissariato generale per Expo Osaka 2025 e con l’Ambasciata di Italia in Argentina e con l’Istituto di Cultura di Buenos Aires per il sostegno delle attività di promozione della cultura italiana del Teatro Coliseo di Buenos Aires (unico Teatro di proprietà dello Stato italiano all’estero).

BOARDING PASS PLUS 2025/2027

Per Boarding Pass Plus 2025/2027 sono stanziati circa 1,4 mln. Si tratta di un bando per il sostegno di progetti internazionali promossi da reti di organismi italiani e stranieri operanti nelle diverse discipline dello spettacolo e nell’area della multi-disciplinarietà delle arti dal vivo, finalizzati alla: Internazionalizzazione delle carriere artistiche e professionali, con particolare attenzione alle giovani generazioni al fine di potenziare la capacità di imprese e persone ad operare e interagire a livello creativo ed organizzativo con partner stranieri per realizzare progetti condivisi e sostenibili; Internazionalizzazione dei processi creativi attraverso progetti di collaborazione e co-creazione a carattere innovativo sul piano dei linguaggi contemporanei e sviluppo della capacità di relazionarsi con il mercato internazionale attraverso partenariati a carattere continuativo e non episodico con organismi stranieri, tali da rappresentare concrete e sostenibili condizioni ed opportunità di collaborazioni anche a carattere co-produttivo; Valorizzazione della reciprocità con la restituzione nei territori di appartenenza degli esiti della ricerca artistica effettuata nel corso del progetto.

COLLABORAZIONE CON GLI IIC E ORGANISMI INTERNAZIONALI

Seicentomila euro andranno ad attività di promozione di progetti di valorizzazione della cultura italiana con particolare riferimento agli ambiti individuati quali prioritari nell’Atto di indirizzo del Ministro per il triennio 2024-2027 e alle celebrazioni per gli anniversari nazionali, all’estero mediante il coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura e in Italia, tramite la collaborazione di Rappresentanze e organismi internazionali presenti sul territorio nazionale.

PROMOZIONE MODA E DESIGN ITALIANI

Alla promozione della moda e del design italiani nell’area del Mediterraneo allargato e dell’Africa andranno 930mila euro. La Direzione generale Creatività contemporanea intende favorire l’internazionalizzazione della moda e del design italiani nell’area del Mediterraneo allargato e dell’Africa, con particolare riferimento ai Paesi individuati nel Piano Mattei, in collaborazione con la rete consolare e diplomatica italiana all’estero, con gli Istituti Italiani di Cultura e gli uffici ICE, attraverso iniziative sui temi della sostenibilità, lo scambio delle buone pratiche e la condivisione delle storie di eccellenza che caratterizzano la visione della moda e del design italiani nel mondo.