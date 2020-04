Promozioni economiche dell’Ambasciata italiana in vista di una ripresa nel Regno Unito

Pur in questa difficile fase di blocco delle attività economiche l’Ambasciata ha avviato la pianificazione delle iniziative di promozione economico commerciale da portare avanti insieme agli uffici del sistema Italia a Londra in vista della possibile fase di graduale riavvio delle attività in Italia.

L’Ambasciatore Trombetta ha presieduto una riunione in video conferenza alla quale hanno partecipato i dirigenti degli Uffici dell’ ICE, della Camera di Commercio, della Banca Italia, dell’ENIT e l’Addetto scientifico dell’Ambasciata. Sono in programma già dalla prossima settimana del 21 Aprile alcune iniziative. Tra queste, un seminario su internet, organizzato in collaborazione con ICE e con la partecipazione confermata di oltre due mila imprese italiane, sulle opportunità economico-commerciali nel Regno Unito, soprattuto per nostre imprese esportatrici. Una riunione di coordinamento (sempre in modalità remoto) con rappresentanti delle principali realtà imprenditoriali italiane presenti nel Regno Unito (imprese, banche, assicurazioni, studi legali, ecc.) per rappresentare eventuali criticità, esigenze e prospettive future. Sono state infine valutate ulteriori iniziative promozionali congiunte sia verso attori economici italiani sia verso realtà britanniche. Discusso anche il volet scientifico, con il costante raccordo con la folta comunità di scienziati italiani attivi in Gran Bretagna, attraverso i quali proporre momenti di comunicazione a beneficio dei connazionali residenti nel paese.