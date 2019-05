Promuovere la cultura polacca per i bambini all’estero

Una bella iniziativa tra Italia e Polonia ha legato l’adolescenza nostrana e quella polacca in un interessante raccordo di opportunità per fare cultura pensando all’infanzia. Dalla Polonia in Italia, il 21 Maggio 2019, per parlare dei folletti di bosco, cercando punti in comune che uniscono due culture: Attraverso il racconto di una fiaba” La siesta di Eugenio” l’autrice fa conoscere il mondo dei folletti di bosco, l’ incantevole luogo dove vivono e le loro abitudini. Dopo la lettura i partecipanti sono stati coinvolti nei laboratori creativi , per fare un progetto di un albero abitabile e proporre anche nomi italiani per i protagonisti della fiaba , inventando un menù italiano per folletti e voline. I laboratori sono stati creati anche con lo scopo di promuovere la diffusione della letteratura polacca per i bambini all’estero e per creare nuove possibilità di scambio, promuovendo al tempo stesso il valore positivo del bilinguismo e dello scambio interculturale .

L’evento è stato organizzato dall’ l’Associazione italo- polacca Europa Condivisa – Wspólna Europa in collaborazione con Aipsap – Associazione Italo Polacca Di Salerno E Provincia, Istituto per la Polonia con la sede a Lago Patria e i rappresentanti di 2 scuole italiane: D.D.S. “Nicolò Garzilli e Scuola dell’infanzia paritaria “Le Coccole Giugliano in Campania (NA) e la Galleria dell’ Arte Moderna (GAM ) via Sant’ Anna 21. L’iniziativa ha ricevuto il il patrocinio del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia a Palermo, Consolato Onorario della Repubblica di Napoli di cui il Console Onorario Dario Dal Verme , e di città di Palermo. I laboratori sano stati in parte finanziati dall’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma. Coordinatore dei laboratori e’ stata Kowalczyk Beata.