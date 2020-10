Pronte nel 2021 le nuove versioni dei SUV Peugeot 3008 e 5008

Nuovo frontale e tante innovazioni dal punto di vista tecnologico per i Suv “cugini” 3008 e 5008 di Peugeot, che dopo aver trovato un buon successo a livello di vendite, proseguono il loro percorso di sviluppo per confermarsi al vertice delle scelte degli europei anche nel 2021. Le novità legate ai due nuovi modelli sono state presentate oggi nel corso di una conferenza stampa virtuale in diretta mondiale. Su 3008 spiccano la nuova firma luminosa frontale, gli inediti fari posteriori a Led e le prese d’aria. Completamente nuove le tinte, impreziosite dall’opzione Black Pack per una versione speciale. Tante le tecnologie adattive a disposizione di chi guida, con il sistema di illuminazione Night Vision che per la prima volta è di serie per una vettura di questa categoria. L’abitacolo è caratterizzato da Peugeot i-Cockpit, caratterizzato da schermo touch screen a centro plancia da 10 pollici HD. A portata di tutti la gamma motori, con modelli benzina turbo PureTech, Diesel BlueHDi e due versioni ibride (Hybrid e-EAT8 e la Hybrid e-EAT8), a due o quattro ruote motrici, da 225 e 300 CV.

Per quanto riguarda la 5008, gran parte delle novità riguardano la parte anteriore, dove la griglia è stata completamente ridisegnata addolcendone i contorni. L’altra grande novità sono i fari LED, disegnati con linee filanti.

All’interno le modifiche sono più leggere, anche se come nella 3008 viene introdotta la tecnologia Peugeot i-Cockpit e il Night Vision. Di serie anche Cruise Control con funzione Stop & Go e frenata di emergenza di ultima generazione.

