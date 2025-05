“Pronto come va” è il nuovo singolo dei The Kolors

Milano, 14 mag. (askanews) – Dopo gli spoiler virali della scorsa settimana, ecco The Kolors e il loro nuovo singolo: “Pronto come va” (Warner Music Italy) sarà disponibile da venerdì 16 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

«”Pronto come va” è venuta fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio» – ha detto Stash sulla genesi della canzone – «Pensavamo alla bellezza di un gesto ormai dimenticato che fino a qualche anno fa rappresentava una vera e propria dedica: la compilation d’amore. Ricordavamo le sensazioni che si provavano in macchina mentre si ascoltavano da un cd, o ancor prima da musicassetta, le canzoni che cercavano in qualche modo di raccontare il sentimento per qualcuno…», mentre sul sound del pezzo ha aggiunto: «Quel tipo di ricordo, che nel nostro caso si riferisce agli inizi degli anni ’10, ci ha guidati anche nella scelta dei suoni. Abbiamo cercato di raccontare con sincerità la nostra epoca delle compilation, in una direzione parecchio “pharrelliana”».

Il nuovo brano è stato anticipato dallo spoiler fatto dalla band in occasione delle registrazioni del videoclip ufficiale, durante le quali The Kolors sono apparsi a sorpresa in alcuni matrimoni a Napoli, facendo irruzione nelle sale ricevimenti e stupendo tutti i presenti con dei live esclusivi e totalmente inaspettati, eseguendo per la prima il nuovo brano davanti agli sposi e ai loro invitati.

E da luglio, in un’estate in cui The Kolors saranno ancora una volta protagonisti con la loro musica, Stash e soci sono pronti a tornare dal vivo in Italia con il tour “Summer 2025”, dopo il grande successo della tournée europea, che in primavera li ha visti trionfare a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino.

Ecco il calendario di “Summer 2025”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Color Sound:

11 luglio 2025: Firenze – Anfiteatro delle Cascine

27 luglio 2025: Este (PD) – Castello Carrarese

2 agosto 2025: L’Aquila – Scalinata di San Bernardino

9 agosto 2025: Marina di Modica (RG) – Auditorium Mediterraneo

12 agosto 2025: Santa Maria di Castellabate (SA) – Villa Matarazzo

19 agosto 2025: Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Fortezza di Mont’Alfonso

9 settembre 2025: Sesto San Giovanni (MI) – Kozel Carroponte

16 settembre 2025: Roma – Cavea | Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

I biglietti per “The Kolors Summer 2025” sono disponibili su www.ticketone.it e in tutti i circuiti di vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.it e su http://www.colorsound.com.