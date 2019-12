Pronto Soccorso di Torre del Greco, è allarme: solo 5 medici in servizio

Nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torre del Greco (Napoli) restano al momento solo cinque medici, due dei quali sono esentati dal turno di notte. Lo scrive il presidente del Saues (Sindacato autonomo di urgenza ed emergenza sanitaria) Paolo Ficco in una lettera al direttore generale dell’ Asl NA3 Sud ed al direttore del presidio ospedaliero di Torre del Greco. A tale situazione si è giunti – afferma Ficco – in seguito al trasferimento di due medici del pronto soccorso ad altri servizi e alla soppressione della reperibilità notturna. “Parliamo dunque di una situazione insostenibile che costringe chi è in servizio a prolungare il proprio turno anche oltre le 12 ore in palese violazione della norme previste dal Ccnl oltre che delle direttive europee”, scrive Ficco, che chiede di “individuare tutti gli strumenti necessari alla copertura ordinaria dei turni del servizio di pronto soccorso”.