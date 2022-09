Proprietà degli immobili: come effettuare una visura catastale

Nel nostro Paese i dati che riguardano i proprietari di ogni singolo immobile posto sul territorio nazionale sono sostanzialmente di dominio pubblico. Questo significa che chiunque ha la possibilità di trovare informazioni su chi sia il proprietario della casa vuota che desidera acquistare, o della proprietà accanto alla sua. Tutto questo è possibile grazie allo strumento della visura catastale.

Cos’è una visura catastale

Una visura catastale consiste in una ricerca dei dati che il catasto possiede per quanto riguarda un immobile, terreno o fabbricato di qualsiasi genere. Effettuando una visura si ottiene un certificato catastale, ossia un documento che contiene le informazioni richieste da un cittadino riguardo a una specifica casa o terreno. Nel momento in cui si effettua una visura è infatti possibile richiedere dati quali: identità dei proprietari dell’immobile, dati grafici del terreno su cui è posizionato, mappali registrati presso il catasto, planimetrie, dati reddituali. Tutti i cittadini possono fare una visura catastale su qualsiasi tipo di terreno o edificio presente sul territorio; di tali entità possono ottenere tutti i dati, planimetrie a parte. Queste ultime infatti possono essere richieste liberamente dai soggetti che possono vantare qualche diritto sull’immobile o sul terreno in questione. Un discorso a parte deve essere fatto dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, che gestiscono in modo autonomo i dati catastali e che quindi offrono servizi particolari, diversi rispetto a quelli disponibili sul restante territorio italiano.

Come si fa una visura catastale

Gli uffici catastali sono disponibili in varie zone d’Italia e presso gli stessi è possibile richiedere una visura per uno specifico terreno o immobile. Presso un qualsiasi sportello si possono fare visure che riguardano la zona circostante o anche qualsiasi altra città o provincia italiana. Le visure catastali si possono effettuare anche presso gli uffici provinciali che si occupano del territorio. Chiaramente per svolgere queste attività ci si dovrà poi presentare presso gli sportelli di tali uffici, con ovvio impiego di tempo e risorse. L’Agenzia delle Entrate propone anche alcuni strumenti online, che consentono, però, al cittadino solo di effettuare visure catastali per quanto riguarda le sue proprietà in immobili e terreni. Tramite questo strumento non è possibile quindi ottenere informazioni per quanto concerne immobili di altri soggetti sconosciuti. In ogni caso per ottenere tali informazioni è necessario essere in possesso di alcuni dati, come ad esempio il codice fiscale del proprietario dell’immobile.

Visure catastali online

Una possibilità alternativa è rivolgersi a chi fornisce un servizio di richiesta documentazioni per conto terzi, che, oltre a procurare i vari documenti desiderati, in pochissimo tempo e comodamente a casa, ha il vantaggio di offrire la consulenza o assistenza per la lettura e la comprensione di questi. Se, ad esempio, si è alla ricerca di informazioni che riguardano un qualsiasi immobile posizionato sul territorio, conoscendone solo l’indirizzo, è possibile utilizzare questi appositi servizi disponibili online. Si può ottenere in questo modo anche il certificato catastale di un immobile conoscendone i dati catastali, ossia foglio, particella e subalterno del mappale presente in catasto. Tali servizi hanno ovviamente un costo, molto contenuto, ma non bisogna dimenticare che è previsto un costo anche per gli strumenti disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a meno che il cittadino non stia facendo una visura per quanto concerne le sue proprietà.