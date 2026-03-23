Prosegue la ripresa dei minibond: nel 2025 oltre 2 miliardi raccolta

Un ulteriore sviluppo del mercato italiano dei minibond ha caratterizzato il 2025: dopo la battuta d’arresto del 2023, per il secondo anno consecutivo si è registrato un recupero sia nel numero di emissioni (214, +5% rispetto al 2024), sia nel controvalore raccolto. E’ quanto emerge dall’analisi dell’osservatorio minibond della School of Management del Politecnico di Milano.

Il 2025 ha contribuito con oltre 2 miliardi di euro (+32%, stessa crescita del 2024) al valore totale di 14,60 miliardi emesso dal 2013 dal campione di 1.468 imprese censite dall’osservatorio del Politecnico di Milano, che aveva previsto la ripresa. Il contributo delle sole piccole e medie imprese, che ha ripreso a crescere, è stato pari a 146 emissioni, per una raccolta di oltre 1 miliardo di euro, superando le grandi aziende che nel 2024 avevano invece fatto la parte del leone. Da record anche l’incremento del controvalore, che nel secondo semestre ha toccato i 9,58 milioni di euro di media. In calo invece le emissioni e la raccolta di minibond Esg. “Riteniamo che nei prossimi mesi il mercato italiano dei minibond possa svilupparsi ancora di più, soprattutto in uno scenario di ulteriore riduzione dei tassi di interesse”, spiega Giancarlo Giudici, responsabile dell’osservatorio e del report minibond 2026. “Occorre però – aggiunge – l’arrivo di nuovi player specializzati che riescano, da una parte, a intercettare capitali in cerca di rendimenti e dall’altra a supportare le Pmi nella raccolta di capitale finalizzata alla crescita, soprattutto in quelle regioni del Paese dove i minibond sono ancora poco conosciuti”.