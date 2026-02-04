Prosegue tour “3021” di Angela Baraldi, doppio appuntamento in Puglia

Roma, 4 feb. (askanews) – “3021 LIVE 2026”, il nuovo tour di Angela Baraldi nei club italiani, arriva in Puglia per un doppio appuntamento venerdì 6 febbraio al Rubik di Guagnano (Lecce) e sabato 7 febbraio a ODE Officina degli Esordi di Bari.

Accompagnata sul palco da Federico Fantuz (chitarra), Andrea Bruciati (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth), la cantautrice e attrice di origini bolognesi presenterà al pubblico i brani contenuti nell’ultimo album “3021” (Caravan / Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile (https://bio.to/3021.AngelaBaraldi).

Il tour – prodotto e organizzato da Caravan e Friends&Partners – prosegue poi il 19 febbraio a Firenze ( Brillante Nuovo Teatro Lippi), il 20 febbraio 2026 all’Angelo Mai a Roma, il 21 a Bologna (DAS Dispositivo Arti Sperimentali), il 4 marzo al Biko di Milano e il 6 marzo al CPG di Torino.

Prodotto da Caravan, l’etichetta discografica di Francesco De Gregori, e distribuito da Sony Music Italia, l’album comprende 8 brani scritti dalla stessa Angela Baraldi e composti insieme a Federico Fantuz. Se per gli arrangiamenti musicali la cantautrice, rompendo gli schemi, si è lasciata ispirare a tratti dal cosmo e dal suo fascino misterioso, nei testi è andata alla ricerca dell’essenziale, esplorando sensazioni e sentimenti umani.

Questa la tracklist di “3021”: “3021”, “Cosmonauti”, “Bellezza dov’è”, “La preghiera della sera”, “Cuore elettrico”, “Corvi”, “La vestizione” e “Saturno”.

È in radio “Cuore Elettrico”, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album ed è online il video del brano per la regia di Daniele Barraco: https://youtu.be/Crc4k17jg5A.

Sono online anche i videoclip della title track “3021” (https://youtu.be/gIeBGj9uXKc) e del secondo singolo estratto dall’album, “Cosmonauti” (https://youtu.be/CI6uzqSivNQ – girato presso l’interferometro Virgo a Cascina, in provincia di Pisa, grazie a EGO – European Gravitational Observatory), entrambi per la regia di Daniele Barraco.