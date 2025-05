Prosieben: il gruppo ceco PPF sfida Mfe e lancia Opa per salire al 29,9%

Milano, 12 mag. (askanews) – Il gruppo ceco PPF sfida Mediaset e annuncia un’offerta pubblica di acquisto per aumentare la propria partecipazione in ProSiebenSat.1 fino al 29,99%.

PPF Group, che attualmente detiene una quota di quasi il 15% nell’emittente tedesca attraverso azioni e strumenti, ha annunciato oggi la decisione di lanciare un’Opa sotto forma di offerta parziale per raggiungere una partecipazione in ProSieben fino al 29,99%. L’offerta prevede un corrispettivo in contanti pari a 7 euro per azione. L’offerta, sottolinea Prosieben, non è finalizzata all’acquisizione di una partecipazione di controllo nella società e, di conseguenza, non si estende all’acquisizione di tutte le azioni in circolazione. L’offerta offrirà agli azionisti, che preferiscono monetizzare il loro investimento a breve termine, un’alternativa migliore, interamente in contanti, all’offerta pubblica di acquisto pubblicata da Mfe l’8 maggio, con un premio di circa il 21% rispetto al corrispettivo implicito dell’offerta Mfe al 9 maggio.

Il board di ProSieben, si legge, “accoglie con favore” l’offerta annunciata da PPF e “apprezza l’elevato impegno” di PPF nei confronti del gruppo in qualità di azionista di maggioranza orientato al lungo termine, “dimostrato dall’intenzione di aumentare la propria partecipazione con un sovrapprezzo, nonché il suo continuo sostegno al Comitato esecutivo e all’esecuzione della sua strategia”.