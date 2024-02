“Ci sono 12 miliardi dedicati alle imprese e diversi al comparto agricolo. Tema di cui si parla in questi giorni. Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori, che per noi è molto importante, passano da 5 a 8 miliardi”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in visita allo stabilimento del Polo 3SUN Gigafactory del Gruppo Enel, a Catania.