Protesta trattori, Conte: maggioranza è divisa, accordi solo su nuove tasse

Roma, 15 feb. (askanews) – La protesta dei trattori? “La maggioranza è divisa su tutto, litigano sui trattori e cercano di accusarsi a vicenda per le nuove tasse che hanno introdotto in agricoltura. Litigano sul terzo mandato dei presidenti di Regione, litigano su tutto, si mettono d’accordo solo sulle nuove tasse e sui nuovi tagli”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Sassari.

“Come avete visto – ha aggiunto – quando c’è stata la legge di bilancio che ha introdotto tagli sensibili, tagli addirittura sui prodotti per la prima infanzia, tagli al mondo della disabilità, tagli alle pensioni, tagli dappertutto e hanno introdotto ovviamente anche nuove tasse, erano perfettamente d’accordo tutte le forze di maggioranza. C’è un fattore che lega questo governo e queste forze di maggioranza, l’introduzione di nuove tasse, nuovi sacrifici per gli italiani, senza nessuna prospettiva di crescita per il nostro Paese, e di sviluppo”, ha concluso l’ex presidente del Consiglio.