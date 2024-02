Protesta trattori, in Sicilia marcia (e disagi) sulla Palermo-Agrigento

Palermo, 12 feb. (askanews) – Una nuova manifestazione degli agricoltori in Sicilia. Hanno percorso la strada statale Palermo Agrigento da Bolognetta verso il mercato ortofrutticolo di Villabate. Gli agricoltori – in centinaia – hanno chiesto interventi a sostegno del comparto martoriato da aumenti e da concorrenza sleale. Disagi per il traffico e sfilata di trattori lungo la strada statale.

“Continueremo a manifestare fino a quando non arriveranno risposte concrete – dicono gli agricoltori – non temiamo niente e nessuno, l’agricoltura siciliana è ormai finita”.