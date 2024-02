Protesta trattori, Salvini: su Irpef agricola vittoria Lega

Milano, 13 feb. (askanews) – “Irpef per gli agricoltori, vittoria Lega”. Lo scrive il vicepremier, Matteo Salvini, su Instagram, a corredo di un fotomontaggio con un trattore verde davanti al Colosseo. “Inserita nel decreto Milleproroghe la norma per l’esenzione dell’Irpef agraria per i redditi fino a 10mila euro e il dimezzamento per quelli fino a 15mila euro. Una vittoria per agricoltori, allevatori e produttori – aggiunge -. È un risultato importante, soprattutto perché fino a pochi giorni fa sembrava impossibile. La Lega è e sarà sempre al fianco di chi porta i sani prodotti italiani sulle nostre tavole”, conclude il segretario leghista.