Protesta trattori, Schlein: no tardive cavalcate, governo ascolti come noi

Roma, 16 feb. (askanews) – Il Pd oggi ha “avviato un confronto” con agricoltori e ambientalisti. Lo faccia anche il governo di Giorgia Meloni invece di affidarsi solo a “tardive cavalcate” della protesta dei trattori. Così la segretaria del Pd Elly Schlein concludendo il suo intervento alla ‘Conferenza nazionale sul futuro dell’agricoltura’ organizzata al Nazareno con le associazioni agricole e gli ambientalisti.

“Abbiamo costruito un confronto largo con grande rispetto anche nelle differenze di idee che sono emerse ma con alcuni fatti comuni che sono per il Pd oggi delle piste di lavoro su cui continuare a lavorare insieme. Continuiamo a fare affidamento su questo metodo” di confronto “che speriamo anche il governo potrà adottare perché di ascolto non ne abbiamo visto tanto ma solo tardive cavalcate dei trattori. Speriamo invece che possa essere di stimolo per chi guida in questo momento il Paese. Noi come opposizione faremo senz’altro, rafforzati da questo scambio, la nostra parte sviluppando proposte concrete per migliorare il futuro, tenendo insieme la giustizia sociale, la giustizia ambientale e la tutela del lavoro”, ha sottolineato.