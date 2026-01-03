Proteste in Iran, Khamenei: i rivoltosi vanno contrastati

Roma, 3 gen. (askanews) – “Le proteste al Bazar erano legittime. Il presidente e i funzionari stanno lavorando per risolvere il problema. Dietro l’aumento e la fluttuazione incontrollata del tasso di cambio c’è il nemico. La protesta è giustificata, ma è diversa dalla rivolta. Parliamo con i manifestanti, ma i rivoltosi devono essere contrastati”. Lo ha detto oggi la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, nel discorso tenuto durante l’incontro con i familiari delle vittime dell’attacco Usa costato la vita al generale Qassem Soleimani. Secondo Khamenei, l’Iran è “il bersaglio di una guerra soft volta a creare disperazione, sfiducia e dubbio tra la gente”.