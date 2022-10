Proteste russe contro Parigi

Il ministero degli Affari Esteri russo ha convocato l’ambasciatore francese, Pierre Lévy, per protestare contro le forniture di armi a Kiev che Parigi si appresta ad aumentare. “La parte russa ha sottolineato i pericoli sottesi all’aumento di forniture di armi e di materiale al regime ucraino, compresa l’intensificazione di programmi di addestramento dei militari ucraini”, è stato riferito da Mosca sottolineando che questo è in contrasto con le affermazioni francesi riguardo alla “volontà di avere una soluzione pacifica in Ucraina”.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato il suo omologo russo, Vladimir Putin, ad incontrarsi di persona “tra 3-4 giorni” in Kazakistan. Parlando con i giornalisti di un possibile incontro con il capo del Cremlino, Erdogan – riporta il sito della presidenza turca – ha affermato che “sarebbe positivo se potessimo fare un incontro dettagliato sulle nostre relazioni bilaterali tra 3-4 giorni”. “Se Putin potrà partecipare anche ai colloqui asiatici potremo tenere colloqui bilaterali, nonché negoziati sulla questione Russia-Ucraina”, ha detto Erdogan, riferendosi alla Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia prevista in Kazakistan il 12 e 13 ottobre. Erdogan ha quindi ribadito a Putin che la Turchia è “pronta” a fare “la sua parte” per una “soluzione pacifica” passati più di sette mesi dall’invasione russa dell’Ucraina . ha riportarlo è l’agenzia turca Anadolu, dopo le notizie che avevano anticipato un nuovo colloquio telefonico tra il leader turco e il presidente russo proprio nel giorno del 70esimo compleanno di quest’ultimo. Colloquio, scrive la Anadolu, dedicato alle relazioni bilaterali e agli sviluppi in Ucraina.