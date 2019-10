Protezione civile, Comune Napoli: attivato il centro operativo a Poggioreale

“È stata completata questa mattina l’esercitazione della Protezione Civile per l’area vulcanica dei Campi Flegrei, che ha coinvolto alcuni comuni del territorio nella simulazione di una situazione di allarme. La zona rossa dei Campi Flegrei comprende sette comuni e una popolazione di oltre mezzo milione di persone. Il test è cominciato giovedì 17 simulando di una fase di preallarme, corrispondente ad un’allerta arancione. Il Comune di Napoli ha attivato il proprio centro operativo (COC) nella zona di Poggioreale, con tutte le postazioni pronte a reagire alle molteplici situazioni e alle diverse criticità, ideate in tempo reale da un’apposita centrale”. È quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. Oggi è stata la volta della “la simulazione di allarme, l’allerta rossa, con l’evacuazione di alcune scuole, che ha coinvolto centinaia di studenti, trasferiti nelle aree dell’ippodromo di Agnano e del Parco dei Camaldoli”. “Sono stati così verificati i tempi di percorrenza e i tempi necessari a identificare le persone con un dispositivo a lettura ottica. In caso di allerta rossa alcune regioni italiane gemellate col Comune di Napoli potrebbero accogliere gli sfollati”, si sottolinea.