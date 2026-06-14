Protezione Civile, dal 20 giugno campi scuola gratuiti in Campania

Prenderanno il via il 20 giugno, secondo un calendario che coprirà l’intera stagione estiva, i Campi Scuola di Protezione Civile organizzati dalla Regione Campania attraverso le Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. L’iniziativa coinvolgerà complessivamente 2.200 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, che potranno partecipare gratuitamente ai campi scuola educativo-formativi dedicati ai temi della cultura della prevenzione, della sicurezza e della cittadinanza attiva, allestiti proprio dalla Protezione Civile. “Si tratta di un’opportunità straordinaria – dichiara l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta – che quest’anno consentirà a 2.200 giovani di vivere alcuni giorni fuori casa condividendo un’esperienza educativa unica con i propri coetanei. Attraverso attività pratiche, escursioni, visite guidate ed esercitazioni, i ragazzi potranno approfondire la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo attivo che ciascun cittadino può svolgere nella tutela dell’ambiente e della comunità oltre che per la protezione di se stessi e dei propri cari. Considerata la crescente richiesta registrata nelle precedenti edizioni, abbiamo compiuto il massimo sforzo per ampliare l’offerta e consentire a un numero sempre maggiore di giovani di partecipare: per questo motivo il numero dei campi scuola in Campania è progressivamente aumentato grazie alle Organizzazioni di volontariato aderenti”.

Anche la “macchina organizzativa” della Protezione Civile è al lavoro da settimane per mettere a punto tutti i campi scuola: saranno circa 400 i volontari di Protezione Civile impegnati, a scala regionale, nelle attività, per garantire assistenza, supporto logistico e formazione ai giovani partecipanti per tutta la durata dell’iniziativa. Proprio per valorizzare il ruolo svolto dalle Organizzazioni di volontariato che renderanno possibile l’iniziativa, Fiorella Zabatta, incontrerà i rappresentanti delle associazioni aderenti lunedì 22 giugno alle ore 17.30 presso la sala riunioni dell’Assessorato alla Protezione Civile, Isola A/6 del Centro Direzionale di Napoli (piano terra). L’incontro rappresenterà un momento di confronto e condivisione dedicato ai protagonisti dei Campi Scuola 2026, impegnati nella diffusione della cultura della prevenzione e della cittadinanza attiva tra le giovani generazioni.