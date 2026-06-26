Protezione civile, la Regione Campania assegna 39 nuovi mezzi ai volontari

La Regione Campania rafforza il sistema regionale di Protezione civile con l’assegnazione di 39 nuovi automezzi operativi specializzati alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di soccorso alla popolazione.

Con l’approvazione delle graduatorie definitive del bando per il potenziamento della Colonna mobile regionale, saranno concessi in comodato d’uso gratuito 21 pick-up allestiti per l’antincendio boschivo e 18 pick-up attrezzati per gli interventi legati al rischio idrogeologico.

Più mezzi per la Colonna mobile regionale

L’iniziativa rientra nel programma di rafforzamento della Colonna mobile regionale, lo strumento operativo attraverso il quale la Regione può mobilitare rapidamente uomini, mezzi e attrezzature in caso di emergenza.

Grazie alla collaborazione tra Regione, enti territoriali e organizzazioni di volontariato, la struttura garantisce interventi tempestivi nella lotta agli incendi boschivi, nelle emergenze idrogeologiche e in tutte le situazioni di protezione civile che richiedono un supporto immediato alle comunità colpite.

Riaperto il bando per altri quattro mezzi

Contestualmente è stata disposta la riapertura dei termini del bando per l’assegnazione di altri quattro pick-up antincendio boschivo, rimasti disponibili.

Potranno partecipare le organizzazioni di volontariato del sistema regionale di Protezione civile già iscritte o che abbiano maturato i requisiti per l’iscrizione alle squadre Aib volontari della Regione Campania (sottosezione L – Lotta attiva).

Le domande dovranno essere presentate entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Zabatta: Investiamo nella capacità di risposta

“Con questa assegnazione – afferma l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta – mettiamo a disposizione delle organizzazioni di volontariato mezzi moderni e attrezzati che consentiranno di operare con maggiore efficacia sia nella lotta agli incendi boschivi sia negli interventi connessi al rischio idrogeologico. Rafforzare la Colonna mobile regionale significa investire nella capacità di risposta alle emergenze e valorizzare il prezioso lavoro svolto ogni giorno dai volontari a tutela delle nostre comunità”.