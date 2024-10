Protocollo cooperazione tra romena Unifarm e Confindustria Romania

Roma, 8 ott. (askanews) – In occasione della Fiera CPHI 2024, il più grande appuntamento mondiale dedicato all’industria farmaceutica, che copre l’intera filiera dagli ingredienti e dosaggi finiti ai macchinari, biotecnologia e packaging, presso la prestigiosa Sala del Palazzo delle Stelline in Milano, la Compagnia Nazionale Romena Unifarm e Confindustria Romania, rappresentate dal Direttore Generale, Adrian Marius Dobre e dal presidente della rappresentanza confindustriale Giulio Bertola, hanno siglato un Protocollo di cooperazione per sviluppare le relazioni economiche tra Italia e Romania nel settore farmaceutico, attraverso una serie di azioni congiunte.

Le due strutture puntano a promuovere la cooperazione economica tra Paesi sulla base di valori condivisi e di stretti legami, organizzare incontri d’affari, promuovere la partecipazione a mostre e fiere organizzate congiuntamente, organizzare missioni economiche, seminari, simposi, conferenze e altre attività al fine di migliorare la conoscenza delle economiche del settore farmaceutico nei due Paesi, promuovere lo sviluppo delle imprese e la ricerca di partner per scambi commerciali reciprocamente vantaggiosi.

Questo accordo apporta benefici significativi a entrambe le nazioni, secondo la nota della rappresentanza confindustriale. L’Italia, da una parte, vedrà le proprie aziende rafforzare la presenza in un mercato estero strategico, promuovendo l’innovazione e la qualità dei suoi prodotti farmaceutici. Dall’altra, la Romania otterrà un accesso facilitato a farmaci di elevata qualità, contribuendo all’innalzamento degli standard di cura e al miglioramento del benessere della popolazione.

Il Protocollo sancisce anche il ruolo e la missione di Confindustria Romania, quale maggiore rappresentanza di Confindustria Italia nell’Europa dell’Est, nell’offrire assistenza in Italia non solo alla Compagnia Nazionale romena UNIFARM, ma anche alle aziende italiane nel settore Pharma/Dispositivi medicali per lo sviluppo del loro business in Romania.

Confindustria Romania quindi si distingue come partner strategico in questo processo, svolgendo un ruolo cruciale nella facilitazione del dialogo tra le aziende farmaceutiche italiane e le istituzioni romene. Grazie alla sua esperienza e al radicato network istituzionale, Confindustria Romania è in grado di offrire alle imprese italiane non solo un accesso privilegiato al mercato, ma anche un supporto completo per l’internazionalizzazione delle loro attività. La scelta di Confindustria Romania come promotore di questa collaborazione, rispetto ad altri enti, si basa sulla sua consolidata capacità di creare sinergie e opportunità per le aziende italiane, sostenendo al contempo le necessità del sistema sanitario romeno.

Oltre alla firma del Protocollo, in presenza dei Rappresentanti Ufficiali del Consolato Generale della Romania a Milano e di un’importante e selezionata Rappresentanza di aziende italiane del settore farmaceutico, il Direttore Generale Adrian Marius Dobre ha presentato il ruolo strategico che la Compagnia Nazionale UNIFARM svolge nel sistema sanitario romeno ed il suo ruolo strategico nel garantire che il mercato romeno abbia accesso ai farmaci e alle terapie più recenti ed efficaci per i pazienti romeni.

La Compagnia Nazionale UNIFARM è un’azienda farmaceutica nazionale con sede a Bucarest, che lavora in collaborazione con il Governo Romeno, attraverso il Ministero della Salute. Fondata nel 1935, è uno dei principali distributori di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nel Paese e un attore chiave nel sistema sanitario romeno, con un ruolo critico nella garanzia della disponibilità continua di farmaci e dispositivi sanitari per la popolazione.