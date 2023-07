Protocollo Mim-Asvis, piena realizzazione dell’Agenda 2030

“Il ministero dell’Istruzione e del merito (Mim) e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) hanno firmato, ieri 27 07 2023 un nuovo protocollo d’intesa, per il prossimo triennio, finalizzato ad operare insieme per diffondere, attraverso il sistema educativo, la cultura dello sviluppo sostenibile, indispensabile per una piena realizzazione dell’Agenda 2030 concordata nel 2015 dai 193 Paesi delle Nazioni Unite.

Il protocollo indica come prioritario l’obiettivo di realizzare il progressivo inserimento dell’educazione allo sviluppo sostenibile nei curricoli di ogni ordine e grado, a partire dall’insegnamento dell’educazione civica, valorizzando tra l’altro i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), nonché lo studio delle discipline Stem anche in un’ottica di sostenibilità.

Sottoscritto dal ministro Giuseppe Valditara e dal presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini, il protocollo conferma il lavoro comune tra ministero e ASviS avviato nel 2016, che negli anni ha permesso di far conoscere e valorizzare l’Agenda 2030 dell’Onu nel sistema educativo italiano, in linea con le raccomandazioni dell’Unesco e dell’Unione europea.”

Si consiglia e si raccomanda la lettura estesa dei seguenti documenti:

– E ducazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale nella ., nonché allo sviluppo di un approccio didattico integrato sui contenuti e i valori dell’Agenda 2030” – legge 92/2019 sull’educazione civica https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/2631-4426/lasvis-per-linsegnamento-delleducazione-civica-nelle-scuole

