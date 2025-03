Protom Group acquisisce Espero Formazione. Nel 2025 apertura di uno stabilimento negli Usa

Protom Group, azienda leader nell’innovazione tecnologica, continua nel suo percorso di sviluppo rafforzando la Business Unit Knowledge Development grazie all’acquisizione del ramo formazione di Espero, storica azienda lombarda nata nel 1991 da uno spin-off di Apple Computer Italia e player leader nella formazione dedicata alle nuove tecnologie con oltre 600 clienti e più di 1.800 corsi implementati negli ultimi 5 anni con oltre 8 mila persone formate sulle tecnologie digitale.

“Con l’acquisizione del ramo d’azienda di Espero, Protom Group – dichiara il ceo di Protom Group Salvatore Rionero – incrementa notevolmente sia i clienti che l’offerta potenziale in questo mercato. L’azienda prosegue nel suo percorso di sviluppo con l’obiettivo di affermarsi sempre più come punto di riferimento italiano nella generazione dei processi di innovazione unendo le nostre competenze e soluzioni delle Business Unit Digital Transformation, Advanced Engineering e lo Smart Manufacturing. Questa acquisizione rientra in una strategia che ci vede crescere in modo strategico mixando lo sviluppo per linee interne con l’implementazione mirata di acquisizioni coerenti con il nostro profilo strategico e di business”.

Grazie alla collaborazione con la divisione Digital Transformation, potranno essere assistiti gli oltre 600 clienti di Espero nel realizzare importanti programmi di trasformazione digitale e adeguamento alle sfide della transizione tecnologica.

“L’integrazione con Espero – dichiara il manager della Business Unit Knowledge Development di Protom Group Giuseppe Ciociola – consentirà di mettere a disposizione dei clienti, maggiore innovazione e soluzioni formative ancora più avanzate e personalizzate, un servizio più completo con ampliamento dell’offerta formativa sul digitale e la possibilità di lavorare anche sulla trasformazione dei processi produttivi. Anche grazie a soluzioni ad alto valore aggiunto e all’integrazione tra le sue divisioni, Protom è in grado di erogare soluzioni complete e integrate che coniugano intelligenza artificiale, digital transformation, project management e innovazione di prodotti e processi”.

Nell’operazione Protom, si legge in una nota, “è stata supportata da Iniziativa, la boutique italiana della consulenza per lo sviluppo delle imprese, che ha agito come full strategic & financial advisor con un team guidato dal Partner Marco Messina e supportata nelle attività di due diligence, per gli aspetti fiscali ed amministrativi, dallo studio di commercialisti Battaglia & Partners. I venditori sono stati affiancati dallo Studio Romanò Cecca”.

“Per noi – dichiara Ivo Allegro, Managing Partner di Iniziativa – è una grande soddisfazione aver assistito Protom, azienda che conosciamo da anni e che supportiamo nelle sue strategie di sviluppo dal 2023, in questa operazione mirata di Corporate Finance”. “Nell’operazione abbiamo usato il nostro metodo – dichiara Marco Messina – basato sull’agire come strategic advisor nello sviluppo delle imprese supportando in modo sartoriale i processi di crescita delle aziende clienti. Così utilizziamo la nostra conoscenza del mercato dell’M&A per disegnare operazioni anche non grandissime ma che sono assolutamente coerenti e funzionali con le specifiche esigenze evolutive dei clienti. Non è un caso, quindi, che negli ultimi 24 mesi abbiamo concluso 10 operazioni di cui 2 cross – border e soprattutto abbiamo contribuito con risultati tangibili alla crescita dei nostri clienti”.

Questa acquisizione è un ulteriore tassello della strategia di crescita di Protom che vedrà nel 2025 l’apertura negli Stati Uniti di uno stabilimento produttivo della divisione Smart Manufacturing.