Protom, innovazione e didattica. Nella più importante fiera del settore gli ultimi prodotti per la scuola

Dal robot umanoide alla piattaforma che consente ai ragazzi di frequentare i laboratori in totale sicurezza, sotto la guida del proprio docente sia in classe che da casa grazie alla realtà virtuale. Per passare poi per Edumat, una soluzione che integra ambienti virtuali con l’interazione fisica per offrire esperienze ludico-didattiche divertenti ed efficaci che favoriscono l’attività motoria e la collaborazione tra i partecipanti. Imparare è diventato più semplice e più efficace grazie alle soluzioni innovative targate Protom per la scuola, alla loro prima uscita pubblica e insieme. Dove? Alla fiera dell’innovazione scolastica Didacta, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica e che dopo il successo dell’ultima edizione arriva in Sicilia dal 20 al 22 ottobre.

Da Edumat a Scuolab

Edumat è l’ultima novità innovativa pensata per la scuola nata in casa Protom, la pima KTI Company italiana. Gli ambienti virtuali sono controllati da un tappeto interattivo che rappresenta fisicamente il campo di azione mostrato sullo schermo. Ideato e sviluppato in collaborazione con Fondazione Foqus ed il network educativo “Dalla parte dei bambini”, grazie ad un semplice collegamento bluethooth, Edumat mette a disposizione differenti tipologie di esperienze interattive ed infinite sessioni di gioco che il docente può di volta in volta configurare e salvare.

Nella fiera dell’innovazione per la didattica Edumat è presente insieme a Classmate Robot , il Robot per amico in classe. Un amico dotato di Intelligenza Artificiale per supportare la didattica e l’esperienza di crescita. La nuova frontiera della tecnologia per la didattica l’ha disegnata Protom che, anche grazie al supporto dell’Università Federico II, ha avviato una sperimentazione con le scuole unica al mondo. Un Social Robot, ossia un robot autonomo capace di interagire e comunicare con gli esseri umani seguendo comportamenti sociali e regole. Ne esistono già alcuni esempi ma mai nessuno, prima di oggi, ne aveva ideato e sviluppato uno per le scuole. Classmate Robot è la nuova sfida lanciata da Protom. Secondo i visionari e gli innovatori dell’azienda che ha sede a Napoli, in un futuro ormai prossimo in ogni classe potrà esserci un nuovo compagno, molto speciale, la cui funzione sarà quella di migliorare la vita dello straordinario ecosistema classe.

Anche il progetto ha seguito una logica nuova: sotto la guida del Dipartimento di Scienze Sociali della Università Federico II, 5 scuole distribuite sull’intero territorio nazionale, hanno definito quali funzioni affidare al robot. E, partendo da ciò, gli ingegneri di Protom hanno progetto il device ed il software in grado di soddisfare le attese in collaborazione con Prisca Lab (Project of Intelligent Robotics and Advanced Cognitive System). Quest’anno scolastico “ClassMate Robot” è entrato nel vivo della sua fase di sperimentazione in contesti educativi reali in ognuna delle cinque istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto

Ad avvicinare il mondo della scuola a quello dell’innovazione ha anche contribuito lo stop & go che le attività di didattica in presenza hanno subito nel corso degli ultimi due anni . È stata l’occasione per testare nuove metodologie di insegnamento che hanno visto cambiare il volto della scuola, anche grazie al contributo di proposte altamente innovative. È il caso di ScuoLab, la piattaforma made in Protom che, grazie alle potenzialità del learning-by-doing, consente ai ragazzi di frequentare i laboratori in totale sicurezza, sotto la guida del proprio docente sia in classe che da casa. Come? Grazie alla realtà virtuale. ScuoLab sfrutta le potenzialità sia del web che delle LIM, le lavagne interattive multimediali, garantendo un’interazione facile e immediata, perché basata su una gestualità intuitiva e naturale, che stimola la capacità cognitiva. L’Intelligenza Artificiale è impiegata per fornire un sistema di supporto decisionale al professore e studenti che riportano feedback qualificati relativi al processo di apprendimento generale e individuale.

ScuoLab, la piattaforma che ha conquistato l’Esa

A testimoniare il valore e le potenzialità della piattaforma è anche l’ESA, l’agenzia Spaziale Europea, che ha scelto di contribuire al suo sviluppo, trasferendo i dati provenienti dai propri sistemi satellitari per la realizzazione di nuovi contenuti per i laboratori virtuali. Il database ESA ha potenziato l’offerta della piattaforma Scuolab allargando il ventaglio delle esperienze disponibili dei Laboratori di Fisica, Chimica, Elettronica e Elettrotecnica e Scienze della Terra. I nuovi contenuti didattici interattivi permettono di rappresentare con ancora più efficacia nozioni e processi e di trasformarli in esperienze didattiche per tutti gli studenti sia a livello nazionale che internazionale.

Una collaborazione che ha portato alla nascita di Climate Science, co-finanziato da Esa che si pone l’obiettivo di favorire l’insegnamento della sostenibilità ambientale nell’ambito dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione civica, ma non solo. Presenta contenuti esperienziali legati alla visualizzazioni di mappe tematiche interattive i cui dati provengono in tempo reale dalla banca dati ESA e consente di effettuare esperimenti laboratoriali tramite i quali gli studenti potranno comprendere i fenomeni ambientali analizzandoli dal punto di vista chimico e fisico. Le macro tematiche affrontate sono: temperatura degli oceani, variazione del pH degli oceani, presenza di gas serra nell’atmosfera e nei mari, osservazione della variazione delle temperature nel mare e in aree terrestri, capacità di riflessione del terreno e fenomeni di riflettenza, radiazioni.

Scuolab e Edumat sono realizzati dalla società controllata di Protom Scuolab, mentre Classmate è realizzato dalla collaborazione tra le aziende controllate Protom Robotics e Scuolab stessa. “Oggi è possibile operare una straordinaria convergenza tra le diverse conoscenze, per offrire servizi che non esistevano, attraverso algoritmi, realtà virtuale, intelligenza artificiale e molto altro – afferma Salvatore Rionero, Amministratore delegato di Protom -. Da anni stiamo investendo convintamente sul futuro della scuola; lo facciamo perché questo ci consente di coniugare due elementi fondamentali del nostro modo di fare business: etica ed innovazione. I nostri prodotti sono in grado di innescare una scuola più inclusiva, più partecipata e più coinvolgente”.

Innovatori per passione

Fondata nel 1995 dall’ingegnere Fabio De Felice, Protom è un’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti, soluzioni e servizi ad alta intensità tecnologica. Protom è la prima KTI (knowledge & Technology Intensive) company italiana. L’azienda, grazie alle sue competenze sui cui sono innestate capacità di R&D e Innovation, è in grado di offrire a mercati molto diversi le sue capacità. Vanta collaborazioni con le più importanti aziende operanti nei vari mercati. Protom è un punto di riferimento per lo sviluppo di progetti ad alto tasso di innovazione.

Tra le priorità che la società si è posta: contribuire ad avvicinare il mondo della scuola a quello dell’innovazione. Lo fa anche attraverso contest che vedono protagonisti i ragazzi. È il caso, ad esempio, di Scuola in Gioco, l’iniziativa che ha dato voce a Dante grazie al machine learning e alla realtà virtuale. futu