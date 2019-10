Protom, l’azienda campana tra i 50 campioni internazionali dell’innovazione

Anche Protom, azienda napoletana specializzata in Advanced Engineering e Digital Transformation, tra I protagonisti della seconda edizione dell’“Elite Day, linking excellence”, conferenza internazionale dedicata al network globale delle società Elite, tenuta nei giorni scorsi a Londra nella sede del London Stock Exchange Group, per discutere della necessità dell’innovazione e dell’impatto sulle sfide quotidiane della crescita. Protom è stata inoltre selezionata tra i “The Future Shapers”, la campagna dedicata da Elite alle 50 aziende “disruptive” del proprio network internazionale e indicate come modelli di innovazione.

“Siamo orgogliosi di questa investitura. Nell’era della trasformazione digitale – afferma Fabio De Felice, Presidente di Protom – dove tutto è in costante cambiamento, la nostra ambizione è quella di anticipare. Il nostro obiettivo è prevedere le nuove tendenze tecnologiche e tradurle in soluzioni industriali efficaci, offrendo innovazioni nelle mani dei nostri clienti e partner. Diventare modello su scala internazionale è una soddisfazione grandissima e una altrettanto grande responsabilità”.

“Elite è stata un’esperienza chiave per Protom – continua De Felice – offrendoci nuovi strumenti e know-how per perseguire i nostri obiettivi strategici. Al fine di continuare il percorso di crescita che abbiamo segnato negli ultimi 25 anni, oggi dobbiamo concentrarci sempre di più sulla nostra capacità di innovare e creare sinergie tra competenze e know-how diversi. Siamo in grado di raggiungere questo risultato grazie a due driver complementari: una corretta distribuzione di fonti e strumenti finanziari per l’internazionalizzazione e il rafforzamento della gestione e dell’identità aziendale”.

All’evento di Londra hanno partecipato circa 200 aziende, parte delle 1.300 realtà che formano la comunità globale della piattaforma Elite, che copre 43 paesi e 36 settori.